Бойцы ВСУ ликвидировали главаря «ДНР» в Горловке

Бойцы ВСУ ликвидировали главаря «ДНР» в Горловке2
- 12.08.2022, 15:20
- 3,700
Был нанесен высокоточный удар по месту сбора боевиков.
ВСУ ликвидировали главаря «ДНР», который был основателем «русской весны-2014» в Горловке Донецкой области Юрия Крикуленко.
Об этом сообщает издание gorlovka.ua.
По данным издания, украинская артиллерия высокоточным ударом попала в место сбора боевиков. Среди них был криминальный авторитет и адепт «русского мира» Юрий Крикуленко.
Местное издание отметило, что подконтрольные боевикам СМИ распространяют данные о том, что якобы у Крикуленко был инфаркт, но это не соответствует действительности.
«Его ликвидировали высокоточным ударом артиллерией Вооруженных сил Украины», - указало издание.
Также издание отметило, что помимо Крикуленко были ликвидированы еще несколько ключевых фигур из местного мира преступности.