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Бойцы ВСУ ликвидировали главаря «ДНР» в Горловке

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  • 12.08.2022, 15:20
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Бойцы ВСУ ликвидировали главаря «ДНР» в Горловке
Юрий Крикуленко

Был нанесен высокоточный удар по месту сбора боевиков.

ВСУ ликвидировали главаря «ДНР», который был основателем «русской весны-2014» в Горловке Донецкой области Юрия Крикуленко.

Об этом сообщает издание gorlovka.ua.

По данным издания, украинская артиллерия высокоточным ударом попала в место сбора боевиков. Среди них был криминальный авторитет и адепт «русского мира» Юрий Крикуленко.

Местное издание отметило, что подконтрольные боевикам СМИ распространяют данные о том, что якобы у Крикуленко был инфаркт, но это не соответствует действительности.

«Его ликвидировали высокоточным ударом артиллерией Вооруженных сил Украины», - указало издание.

Также издание отметило, что помимо Крикуленко были ликвидированы еще несколько ключевых фигур из местного мира преступности.

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