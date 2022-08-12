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Над Николаевской областью сбили российскую ракету

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  • 12.08.2022, 20:05
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Над Николаевской областью сбили российскую ракету

Ракету сбили над Доманевкой.

После завершения воздушной тревоги в Николаевской области, власти отрапортовали о сбитии вражеской ракеты.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам главы области, силам противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету над Доманевкой.

Ранее в области продолжалась воздушная тревога. В настоящий момент о жертвах и разрушениях в результате падения остатков ракеты не сообщалось.

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