Над Николаевской областью сбили российскую ракету

Над Николаевской областью сбили российскую ракету1
- 12.08.2022, 20:05
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Ракету сбили над Доманевкой.
После завершения воздушной тревоги в Николаевской области, власти отрапортовали о сбитии вражеской ракеты.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По словам главы области, силам противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету над Доманевкой.
Ранее в области продолжалась воздушная тревога. В настоящий момент о жертвах и разрушениях в результате падения остатков ракеты не сообщалось.