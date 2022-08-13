Тик-ток войска Кадырова: как устроены чеченские батальоны наемников 13.08.2022, 9:43

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Ни одно российское воинское подразделение не имеет в своем штате такого количества видеооператоров.

Боевики из чеченских батальонов стали самыми медийными персонажами войны в Украине — некоторые поневоле (как, например, боец «Ахмата» Очур-Суге Монгуш, на камеру пытавший украинского пленного), а некоторые вполне сознательно, как, например, соучастник убийства Немцова Руслан Гереемев, до своего ранения возглавлявший кадыровских наемников в Украине и все свои похождения выкладывавший в соцсети. Рамзан Кадыров пытается представить свои подразделения как российских патриотов, которые охотно и эффективно выполняют боевые задачи, на деле же это набранные либо насильно (в наказание за разнообразные нарушения), либо за деньги (которые обещают, но часто не выплачивают) наемники из разных регионов, плохо способные к выполнению реальных боевых задач, зато усердно снимающие и выкладывающие постановочные видео в стиле «Рэмбо», зачастую вдали от реальной линии фронта.

Собеседники The Insider, воевавшие в кадыровских войсках, рассказывают, что в армии к ним относятся как к пушечному мясу, а желающих дезертировать убивают или пытают — например, заливают монтажную пену в задний проход.

Тик-ток войска

Ни одно российское воинское подразделение не имеет в своем штате такого количества видеооператоров, как у армии Кадырова. Профессиональные операторы, работающие с двух камер, ежедневно снимают «победные» реляции кадыровцев. Войска Кадырова отличаются дорогой экипировкой, брутальным видом и показушными криками «Ахмат-Сила». Даже находясь под обстрелом, каждый кадыровец, на которого навели камеру, обязан обратиться к своему падишаху с заверением об исполнении его приказа. Из-за любви к самолюбованию и неугомонной страсти к социальным сетям кадыровцев прозвали «тик-ток войсками». Большая часть этих видео — постановочные, на них кадыровцы то очередеми стреляют в сторону окон пустой многоэтажки, то зачем-то расстреливают железнодорожное полотно, то «спасают» мирных жителей из подвала, куда сами же их и загнали.

На деле же кадыровские наемники мало приспособлены к реальным боевым действиям, у них нет ни тяжелой техники, ни артиллерии, ни тем более авиации, поэтому все, на что они способны, — заходить на уже захваченные территории, терроризируя мирных жителей. Нашумевашая недавно история с садистом Монгушем из батальона «Ахмат», истязавшим на камеру украинского пленного, — только один из примеров, в реальности кадыровцы участвовали во многих военных преступлениях — например, в резне в «Буче». Будучи совершенно неподготовленными к реальной войне, они сами зачастую несут большие потери, например, в первые дни вторжения в Украину их колонна попала под атаку с «Байрактаров», тогда погибли несколько десятков чеченских наемников.

«Подвиги» кадыровцев транслируют и по местному телевидению, их снимает целая команда операторов из ЧГТРКТ. В сети можно найти много перехватов телефонных звонков главе Чечни. Так, в аудиоперехвате телефонного разговора между министром информации Чечни Ахмедом Дудаевым (двоюродным братом Владислава Суркова) и пресс-секретарем Российского университета спецназа Нуридом Эпиевым слышно, что они планируют обмануть журналистов и рассказать, как они «взяли город».

Даже с российской стороны нередко звучал скепсис в отношении боеготовности кадыровцев. В этом ключе, например, высказался командир батальона «Восток» МВД непризнанной «ДНР» Александр Ходаковский. Он не только низко оценил действия кадыровцев, но и сообщил, что они годны только для операций на втором и третьем эшелоне, а именно для зачистки захваченных территорий и проверки документов. После заявления Ходаковского с ним встретился депутат Госдумы и двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов. Ходаковскому удалость избежать участи публичного извинения передом главой Чечни. Видимо, к его рангу подошла другая форма извинения — объяснение. «Комбат объяснился за свои неосторожные слова о чеченских бойцах, участвующих в спецоперации в Украине. Оказывается, он строил свои предположения, основываясь на ложной информации. Но сейчас, увидев наших бойцов в бою, Александр [Ходаковский] лично убедился в их высоком профессионализме», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

С еще более жесткой критикой выступал и продолжает выступать экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), один из тех, кто начал войну на Донбассе в 2014 году. Он регулярно и в пренебрежительной форме высказывается о том, как плохо воюют кадыровцы. В одном из последних разоблачений Гиркин разбирает видео, где боец стреляет из гранатомета, встав на открытый участок и презрев все меры предосторожности. Он обратил внимание на то, что в реальном бою с вероятностью 70% чеченского бойца бы сразу же подстрелили.

Не джихад

Кадыровцы — самый высокооплачиваемый контингент в Чечне. Власти готовы платить большие деньги, чтобы народ согласился воевать против Украины. Ни в Первую, ни во Вторую чеченские войны власти сепаратистской Ичкерии не платили ополченцам, однако от желающих воевать за идею не было отбоя. В отличие от ичкерийцев, кадыровцы в бой не рвутся и в Украину едут ради обещанных денег. Но не все получают обещанное. Так, несколько вернувшихся из Украины бойцов выложили открытое видеообращение, в котором пожаловались на то, что их лишили социальных пособий и отказывают в лечении.

Кадыровцев пытаются убедить в том, что война в Украине — правильная с точки зрения ислама. Так, муфтий Чечни Салах Межиев и некоторые ручные кадыровские богословы признали, что участие в войне против Украины — это джихад (праведная война). Сам Кадыров часто высказывается, что война в Украине — это священный долг всех мусульман и все мусульмане должны быть счастливы умереть там (правда, почему-то не послал на войну ни одного из своих родственников). В Чечне, кажется, в праведность войны в Украине не особо поверили, под фотографиями погибших родственники не пишут пожеланий, свойственных шахидам, а вместо этого просят о прощении всех грехов. Посмертная эпитафия от оставшихся в живых — это очень важный момент для мусульман.

По телефону родственники бойцов просят их не рисковать жизнями. Они говорят, что это «не наша война, и она нам не нужна была». В ответ кадыровцы охотно рассказывают об армии Украины. По их словам, украинцы очень жестко воюют и не дают даже передохнуть. Также буквально все чеченские военные рассказывают, что они находятся в тылу у других российских подразделений.

Большие деньги, которые вы не получите

По словам одного из источников The Insider, за участие в военных действиях бойцам кадыровского полка обещают по 600 тысяч рублей — 300 тысяч от Минобороны и еще 300 от Рамзана Кадырова. Первый транш — 300 тысяч рублей — выдается добровольцам наличными еще до отправки, поэтому часть бойцов едут в зону боевых действий прямо с этими деньгами. На эти же средства докупается экипировка. Деньги поступают напрямую из фонда имени Ахмата Кадырова, утверждает один из собеседников. По словам другого источника, близкого к спецслужбам, средства фонда пополняются за счет взносов бизнесменов и принудительных отчислений бюджетников.

Все источники утверждают, что добровольцев берут на войну без какого-либо опыта участия в военных действиях, даже не требуется отслужить в армии. Подготовка занимает неделю, за это время новобранцам успевают объяснить в общих чертах, как стрелять из автомата и заряжать магазин. Выдают только форму, а про защиту говорят: «достанете в бою». По словам источников, некоторые действительно снимают броню с убитых и забирают ее себе. Эти слова подтверждаются и наблюдениями — на фото и видео батальона «Ахмат» видно, что у многих из них «трофейная» экипировка.

В среднем отряды формируются по 200 человек. После прохождения так называемой подготовки на самолете кадыровцев отправляют в Ростов-на-Дону, откуда перебрасывают на линию фронта на Донбасс на автобусах, а после этого уже бросают на передовую.

Всех, кто дезертировал, приказывают «обнулять». Собеседники рассказывают, что некоторым отказавшимся воевать заливали монтажную пену в задний проход. За каждого убитого или взятого в плен украинца кадыровским бойцам должны были дать премию, но в действительности, по словам источников, эти деньги никто не получил. Та же ситуация и с премиями за ранения — обещают 3 млн рублей, но по факту никто их не получает. Чаще всего раненых просто перевязывают и отправляют обратно на фронт, а если они отказываются — угрожают наказанием.

Вообще, в число силовиков, которых принято обозначать словом «кадыровцы» входят совершенно разные подразделения: вневедомственная охрана при МВД Чечни («нефтяной» полк), полк специального назначения при МВД Чечни, полк им. Ахмата-Хаджи Кадырова, переподчиненные Росгвардии бывшие батальоны «Север» (его бойцы признаны виновными в убийстве Бориса Немцова) и «Юг», СОБР «Терек», две спецроты при бывшей 42-й мотострелковой дивизии, роты охраны комендатур, ОМОН МВД Чеченской республики, персональная охрана Рамзана Кадырова (500–700 человек) и высших лиц Чечни. Всего, по разным оценкам, кадыровцев 18–20 тысяч человек, но лишь очень небольшая часть из них отправилась в Украину. По данным Министерства обороны Украины, с марта по конец мая было отправлено 2,5 тысячи наемников, набранных в Чечне. При этом, по данным The Insider, если изначально первые отряды формировались из чеченцев, то с апреля в них начали участвовать жители всех регионов России — от Москвы до Калмыкии.

На войну под угрозой расправы

Так как кадыровцы не стремятся попасть на войну с Украиной даже за деньги, власти пытаются заставить воевать насильно. Сейчас в Чечне любого молодого человека могут в течение нескольких дней отправить служить. Достаточно быть пойманным за вождение в нетрезвом виде. В случае отказа угрожают физической расправой. Набор добровольцев происходит и среди заключенных. Так, The Insider известен случай, когда бывшего боевика заставили поехать на войну, угрожая давлением на его семью.

Чеченские блогеры утверждают, что им на бот обратной связи часто пишут военные, насильно отправленные на войну с Украиной. Чаще всего они интересуются, как перейти линию фронта и сдаться украинцам.

Пока существует единственный официально подтвержденный факт пленения кадыровца. На видео допроса чеченский военный раскаивается в своих действиях и рассказывает об упаднических настроениях среди однополчан. Однако, по словам некоторых экспертов, случаев взятия в плен чеченских военных намного больше, просто они не афишируются. Возможно, потому что кадыровцы — ценный продукт для обмена и Кадыров готов отдавать за своих пленных в несколько раз больше захваченных украинских солдат. Но происходит такой выгодный для Украины обмен только на неофициальном уровне.

Воевать, чтобы «искупить вину перед Кадыровым»

За долгие годы нахождения на посту главы Чечни Рамзан Кадыров физически устранил немало своих личных врагов и критиков. Он не прощает предательство и жестоко разделывается с неугодными. Теперь Кадыров сменил тактику и просто отсылает провинившихся воевать против Украины.

Еще в конце марта Кадыров отправил в Украину бывшего заместителя МВД по ЧР Апти Алаудинова. Экс-полицейский несколько лет назад был уволен и изгнан из ближайшего окружения. Его обвинили то ли в участии, то ли в сочувствии к антикадыровским заговорщикам. В рамках этого дела был задержан и мэр города Аргун Мовсар Темирбаев. Через несколько дней после освобождения из неофициального заточения в колонии-поселении № 3 Темирбаев сорвался на своей машине в пропасть. Апти Алаудинов отделался легким испугом и теперь должен заслужить прощение своими геройствами в Украине.

Несколько лет назад впал в немилость и бывший имам Магомед Хийтанаев, известный в Чечне радикальными проповедями против врагов Кадырова. По информации оппозиционного блогера Хасана Халитова, Хийтанаев также был отправлен в Украину и вскоре попал в плен. Таким образом, для Кадырова война стала не только поводом показать свою силу и значимость для Кремля, но и способом ужесточить свою власть внутри республики, окончательно расправившись со своими недоброжелателями.

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