Президент Польши подписал закон о продлении виз белорусским дальнобойщикам 3 15.08.2022, 17:08

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Нововведения связаны с большой нехваткой водителей.

Белорусские водители-дальнобойщики, которые работают в польских фирмах, смогут продлить действие своих виз и документов на пребывание, не выезжая из Польши. Соответствующий закон подписал 12 августа президент Польши Анджей Дуда, пишет zerkalo.io.

Документ, среди прочего, вносит поправки в закон от 23 марта 2022 года «Об особых правилах в сфере транспорта и морского хозяйства в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины». Изначально этот закон предусматривал различные упрощения процедур для водителей из Украины, работающих в Польше. Теперь в нем появился и пункт про белорусов.

Речь в нем идет о водителях, которые являются гражданами Беларуси и осуществляют коммерческие или некоммерческие автомобильные перевозки для перевозчика или предпринимателя, базирующегося на территории Польши.

Если водитель находится в Польше по национальной визе и срок пребывания по ней заканчивается 1 сентября 2022 года или позже, то срок действия визы и срок пребывания по ней продлеваются до 31 декабря 2022-го (до этой даты действуют практически все регуляции в изначальном законе, введенные из-за войны). Продленная виза будет давать право на пересечение границы в целях автомобильных перевозок. В паспорт будут проставлять наклейку о продлении визы, этим будет заниматься воевода по месту пребывания водителя.

Если у водителя имеется разрешение на временное пребывание в Польше, последний день которого выпадает на 1 сентября или позже, то его срок действия также продлевается до 31 декабря.

Если согласно своим документам водитель-белорус должен был по их окончании выехать с территории Польши 1 сентября 2022 года и позже, этот срок для него продлевается до 24 августа 2023 года.

Также продлевается действие выданных водителям-белорусам карт пребывания, польских удостоверений личности иностранца, документов «согласие на временное пребывание» («zgoda na pobyt tolerovany»): если их последний день действия выпадает на срок от 1 сентября этого года, они продлеваются до 24 августа 2023-го (обменивать документы при этом не будут).

При этом по продленным картам пребывания нельзя будет выезжать за пределы Польши.

Также до 24 августа 2023 года будет считаться легальным пребывание в Польше по шенгенским визам, выданным Польшей и другими странами Шенгена, и по видам на жительство, выданным в странах Шенгена и позволяющим путешествовать по Шенгенской зоне, — если последний день срока пребывания по этим документам выпадает на 1 сентября 2022-го и позже, а само пребывание началось до 1 сентября.

Как поясняли на этапе рассмотрения закона в Сейме, такие нововведения связаны с большой нехваткой водителей в Польше прямо сейчас. На этом фоне польские власти не хотят лишиться ни одного белорусского водителя.

— Мы хотим, чтобы весь этот процесс происходил в Польше, чтобы водителям не приходилось возвращаться для получения новых виз в Беларусь, потому что у нас нет гарантий, что они из той Беларуси вернутся. А дефицит водителей очень большой. Поэтому хотим таким быстрым способом эту норму ввести. Она важна для транспортной безопасности Польши, особенно теперь, когда будут увеличиваться объемы перевозки через Польшу автотранспортом различного сырья и товаров из Украины, — объяснял в июне замминистра инфраструктуры Польши Рафал Вебер.

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