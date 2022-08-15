В ягодах и грибах из 11 районов Гомельской области повышен уровень радиации - до 17 раз 2 15.08.2022, 17:45

Черника и лисички очень часто продаются сейчас вдоль трасс.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщил, что в июле 2022 года подразделениями радиационного контроля были проведены исследования 425 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137 в Гомельской области.

В госсекторе в пробах продуктов и питьевой воды превышение уровня цезия-137 и стронция-90 не установлено. А вот из частного сектора после исследования 250 проб продуктов нашли превышение в 26 пробах черники (в том числе в уже сваренном варенье) и в 8 пробах свежих лисичек.

Высокий уровень радиации в пробах продуктов обнаружен в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком, Рогачевском, Чечерском районах. Причем уровень содержания радионуклидов в некоторых пробах превышал норму в несколько раз. Так, например, в чернике, собранной в Кормянском районе, уровень содержание цезия-137 в 17 раз выше нормы, а в лисичках из Буда-Кошелевского района - более чем в 14 раз.

Территориальный центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что для обычных граждан лабораторные исследования проводятся бесплатно. Правда, объем пробы должен быть не менее 0,5 литра, а для сухих грибов - не менее 100 граммов. Результаты исследований готовы в тот же день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».