Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли 5 15.08.2022, 20:45

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Диктатор решил убрать нелояльных лиц?

Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли. Соответствующие указы он подписал 15 августа, сообщает его пресс-служба.

Полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба — первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. На его место назначен полковник Руслан Чехов.

Александр Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Демиденко откомандирован в Министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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