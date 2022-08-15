Российский бизнес массово перестал платить налоги 2 15.08.2022, 20:50

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Долги перед бюджетом подскочили вдвое с начала года.

Российский бизнес испытывает нарастающие сложности с оплатой налогов в бюджеты всех уровней на фоне санкций и падения экономики, которое, по оценке ЦБ, к концу года может побить рекорды с 1990-х годов, пишет The Moscow Times.

К концу мая предприятия и организации по всей России накопили просроченную налоговую задолженность на 83,4 млрд рублей, следует из данных Росстата.

С начала года эта сумма увеличилась почти в два раза, на 40,7 млрд рублей. Первый пик неплатежей пришелся на март, когда налоговая недоимка выросла разом с 49,3 до 69,1 млрд рублей, то есть на 40% за месяц. Апрель принес краткосрочную стабилизацию — долги по налогам стали больше лишь на 2,3 млрд рублей, или 3%. Но в мае последовал новый всплеск: еще 12,1 млрд рублей недополучило государство, что добавило к налоговым недоимкам дополнительно 17%.

С учетом неплатежей в Пенсионный фонд, фонды ОМС и соцстрахования общий объем «просрочки» бизнеса по налогам и сборам за январь–май подскочил в 1,6 раза и достиг 114,7 млрд рублей — суммы, сравнимой с годовым бюджетом таких регионов, как Алтайский край (114 млрд рублей), Вологодская область (118,8 млрд рублей) или Забайкальский край (105 млрд рублей).

Крупнейшими неплательщиками оказались компании, добывающие полезные ископаемые. Их просроченная задолженность перед бюджетом взлетела в 5 раз с начала войны: на конец мая это было 39,4 млрд рублей, или каждый второй рубль налоговых недоимок в стране, а в конце февраля — лишь 8 млрд, или 16% от суммарной задолженности.

Настоящей зоной налогового бедствия, согласно Росстату, стал нефтегазовый сектор: хотя цена барреля поднималась выше 100 долларов, стоимость газа в ЕС бьет исторические рекорды, это не помешало компаниям не заплатить 24,8 млрд рублей за пять месяцев. В результате их накопленная просрочка по налогам подскочила на 576% — до 29,1 млрд рублей.

Налоговые долги угольщиков, отрезанных от европейского рынка санкциями, за пять месяцев выросли на 23%, до 2,6 млрд рублей.

Производители лекарств и медтехники, оставшиеся без западного оборудования и сырья, на конец мая были должны бюджету в 5,5 раз больше, чем на конец февраля — 1,6 млрд рублей против 0,3 млрд.

Долги строительных компаний выросли с 5,9 до 6,1 млрд рублей, производителей электроники, оптики и компьютеров — с 0,9 до 1,1 млрд рублей; производителей электрооборудования — с 0,6 до 0,8 млрд рублей; автопрома — с 0,3 до 0,5 млрд рублей.

Нарастающий вал неплатежей добавляет проблем федеральному бюджету, который уже столкнулся с резким падением сборов всех ключевых налогов. В июле федеральный бюджет получил на 26% меньше, чем в том же месяце год назад: поступления сырьевых налогов просели на 22%, НДС — на 40%, акцизов — на 26%, налога на прибыль — на 32%.

Ситуация с бюджетом — это результат санкций, у бизнеса сейчас начинаются проблемы с доходностью, отмечает профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев. Кроме того, в ряде компаний идет перестройка, в том числе в связи со сменой собственников из-за ухода иностранцев — это приводит к управленческим и логистическим сложностям, добавляет эксперт.

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