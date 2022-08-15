В Беларуси продлили срок действия лицензирования на вывоз сахара 15.08.2022, 21:13

На полгода.

В Беларуси продлевается срок действия лицензирования на вывоз сахара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

«Лицензирование на вывоз белого сахара вне зависимости от страны происхождения с 18 августа продлевается на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

В правительстве считают, что это позволит урегулировать вопрос вывоза сахара, «обусловленного сложившимся диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром».

Напомним, ранее в феврале правительство ввело лицензирование на вывоз сахара. В марте этого года МАРТ разрешил производителям сахара и торговле поднять цены на этот товар — на 6% к ценам на конец прошлого года.

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