закрыть
15 августа 2022, понедельник, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продлили срок действия лицензирования на вывоз сахара

  • 15.08.2022, 21:13
В Беларуси продлили срок действия лицензирования на вывоз сахара

На полгода.

В Беларуси продлевается срок действия лицензирования на вывоз сахара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

«Лицензирование на вывоз белого сахара вне зависимости от страны происхождения с 18 августа продлевается на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

В правительстве считают, что это позволит урегулировать вопрос вывоза сахара, «обусловленного сложившимся диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром».

Напомним, ранее в феврале правительство ввело лицензирование на вывоз сахара. В марте этого года МАРТ разрешил производителям сахара и торговле поднять цены на этот товар — на 6% к ценам на конец прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников