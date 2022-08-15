ВСУ уничтожили в Крыму кое-что намного важнее самолетов 5 15.08.2022, 22:08

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Эксперт назвал главную цель.

Москва сможет заменить самолеты, уничтоженные на военном аэродроме в Крыму, но большим ударом для РФ было уничтожение квалифицированных пилотов.

Об этом военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал в эфире «Апостроф TV».

«Россия может компенсировать потери самолетов, которые были уничтожены на аэродроме в Крыму. Россия снимает с консервации самолеты Су-24М и Су-25. Но это проблема, потому что это старые самолеты и потому можно говорить о проблемах РФ с авиацией. Это так же, как РФ использует ракеты ЗРК С300 для обстрелов наземных целей. Так же и с танками – сейчас снимают с консервации Т-62», – отметил он.

По его мнению, самое главное не то, какие самолеты были уничтожены в Крыму, самое главное то, что были уничтожены пилоты, управлявшие этими самолетами.

«Это офицеры высшего звена, которых не так просто заменить, если не совсем невозможно. Точного количества нет, но известно о нескольких десятках уничтоженных пилотов как самолетов, так и вертолетов. И именно с высококвалифицированными пилотами возникает проблема у РФ. И это был большой удар по командованию РФ», – подчеркнул Коваленко.

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