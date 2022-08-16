Глава Пентагона снова заболел COVID-19
- 16.08.2022, 1:00
Ллойд Остин продолжит выполнять служебные обязанности из дома.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 15 августа, что снова заразился коронавирусной инфекцией.
Остина цитирует сайт Пентагона.
«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)», – отметил министр.
Остин добавил, что продолжит выполнять служебные обязанности из дома.
По его словам, с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.
Остин рассказал, что ранее получил две бустерные дозы вакцины от COVID-19, поэтому симптомы болезни «менее серьезны».
«В ближайшие дни я продолжу консультации с врачом», – отметил глава Пентагона.
69-летний Остин призвал всех «пройти полную вакцинацию и ревакцинацию».