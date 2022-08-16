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Глава Пентагона снова заболел COVID-19

  • 16.08.2022, 1:00
Глава Пентагона снова заболел COVID-19
Ллойд Остин

Ллойд Остин продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 15 августа, что снова заразился коронавирусной инфекцией.

Остина цитирует сайт Пентагона.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)», – отметил министр.

Остин добавил, что продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

По его словам, с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Остин рассказал, что ранее получил две бустерные дозы вакцины от COVID-19, поэтому симптомы болезни «менее серьезны».

«В ближайшие дни я продолжу консультации с врачом», – отметил глава Пентагона.

69-летний Остин призвал всех «пройти полную вакцинацию и ревакцинацию».

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