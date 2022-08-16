На «Мотовело» Лукашенко показали французский мотоцикл китайской сборки

На «Мотовело» Лукашенко показали французский мотоцикл китайской сборки12
- 16.08.2022, 10:55
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На минском предприятии просто переклеили наклейку.
Вчера во время посещения Лукашенко «Мотовело» уже экс-директор предприятия Николай Ладутько показал диктатору мотоцикл якобы белорусского дизайна, собранный на столичном предприятии из китайских составляющих.
Однако, как пишут соцсети, это французский мотоцикл Mash X-Ride, который собирают в Китае. На минском предприятии просто переклеили наклейку.