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На «Мотовело» Лукашенко показали французский мотоцикл китайской сборки

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  • 16.08.2022, 10:55
  • 5,618
На «Мотовело» Лукашенко показали французский мотоцикл китайской сборки

На минском предприятии просто переклеили наклейку.

Вчера во время посещения Лукашенко «Мотовело» уже экс-директор предприятия Николай Ладутько показал диктатору мотоцикл якобы белорусского дизайна, собранный на столичном предприятии из китайских составляющих.

Однако, как пишут соцсети, это французский мотоцикл Mash X-Ride, который собирают в Китае. На минском предприятии просто переклеили наклейку.

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