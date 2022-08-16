Лукашенко на ночь глядя провел кадровые рокировки 3 16.08.2022, 23:07

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Поменялся глава управделами диктатора.

Вечером 16 августа стало известно о кадровых перестановках, которые провел Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Глава управделами ушел в отставку по состоянию здоровья, его должность пришел уже бывший вице-премьер Юрий Назаров, а освободившийся пост в правительстве занял уже бывший министр промышленности Петр Пархомчик.

Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший управление делами диктатора, обратился к Лукашенко с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу — тот эту просьбу поддержал.

«Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья», — говорится в сообщении.

Управление делами Лукашенко возглавил Юрий Назаров, который до сегодняшнего дня в должности вице-премьера курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки.

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