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Под Брестом задержали Sprinter с крупной партией техники для РФ

  • 18.08.2022, 10:18
Под Брестом задержали Sprinter с крупной партией техники для РФ

В Беларусь авто въехало с помощью «вешалок».

На трассе М1 остановили Mercedes-Benz Sprinter, который был «забит» иностранной техникой и биодобавками, сообщает пресс-служба Брестской таможни.

В грузовом отсеке бусика обнаружили бытовую технику Bosch, кофемашины Saeco, игровые приставки X-BOX и Sony-PS-5, пылесосы Dyson, компьютерные комплектующие, моторные масла к автомобилям, детские автокресла и коляски, биологически активные добавки, витамины и другое. Документов, необходимых для перемещения «сборного» груза у водителя не оказалось. Общая стоимость изъятого — свыше 264 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что товар он вез в Россию. В Беларусь въехал из Польши по старой схеме «вешалок» — на польской стороне технику и биодобавки раздали гражданам, которые в качестве пассажиров бусика переместили их в Беларусь под видом товаров для личного пользования.

«Это уже пятнадцатый факт, зафиксированный с начала года сотрудниками Брестской таможни. Такую схему «предприниматели» используют с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей», — сообщили в Брестской таможне.

На водителя составили протокол, товар изъяли. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

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