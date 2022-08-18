Капитан армии РФ застрелил в Ростове-на-Дону таксиста из-за спора об Украине

Капитан армии РФ застрелил в Ростове-на-Дону таксиста из-за спора об Украине14
- 18.08.2022, 11:36
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Погибший был уроженцем Азербайджана.
Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону. Причиной послужил спор о войне в Украине.
Об этом сообщает 161.ru.
По данным источников издания, прибывший из Московской области капитан поспорил с таксистом, который его подвез на набережную. Между мужчинами возник спор о войне в Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четырежды выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.
Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.