закрыть
18 августа 2022, четверг, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Капитан армии РФ застрелил в Ростове-на-Дону таксиста из-за спора об Украине

14
  • 18.08.2022, 11:36
  • 6,764
Капитан армии РФ застрелил в Ростове-на-Дону таксиста из-за спора об Украине
иллюстрационное фото

Погибший был уроженцем Азербайджана.

Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону. Причиной послужил спор о войне в Украине.

Об этом сообщает 161.ru.

По данным источников издания, прибывший из Московской области капитан поспорил с таксистом, который его подвез на набережную. Между мужчинами возник спор о войне в Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четырежды выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.

Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип