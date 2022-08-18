СМИ: КГБ арестовал председателя Гродненского райисполкома

СМИ: КГБ арестовал председателя Гродненского райисполкома4
- 18.08.2022, 13:09
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В самом исполкоме утверждают, что чиновник был отправлен в отставку.
КГБ Беларуси арестовал председателя Гродненского райисполкома Яна Василевского, пишет telegram-канал BRIEF.
Официальных сообщений о задержании Василевского не было. Получить оперативный комментарий в пресс-службе КГБ пока не удалось, сообщает Tochka.by.
Новость об аресте председателя Гродненского райисполкома появилась в день, когда Лукашенко посещает Гродненскую область. Глава государства в четверг прибыл в производственный кооператив имени В.И. Кремко.
Как сообщили корреспонденту Tochka.by в Гродненском райисполкоме, Ян Василевский отправлен в отставку и больше в райисполкоме не работает. Его обязанности исполняет первый заместитель Геннадий Аксамит.
На сайте Гродненского райисполкома фамилия Василевского как председателя больше не значится.
Оба мобильных телефона Яна Василевского, номера которых есть в распоряжении редакции, в данный момент недоступны.
Последнее упоминание в СМИ о нем было 27 июля 2022 года. Тогда еще председатель райисполкома рассказывал журналистам о работе Гродненской овощной фабрики.
Был председателем райисполкома 16 лет
Яну Василевскому 62 года. Он родился деревне Андрушовцы (Щучинский район Гродненской области). Получил два высших образования: по специальностям «агрономия» и «экономика и управление на предприятии».
Первое место его работы – автослесарь, затем работал шофером в колхозе, специалистом по кормопроизводству, главным агрономом.
В 2004-2006 годах был главой Берестовицкого районного исполкома, с августа 2006 года - председателем Гродненского райисполкома.
На сайте Гродненского райисполкома Ян Василевский числится в списке почетных граждан.