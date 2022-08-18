СМИ: КГБ арестовал председателя Гродненского райисполкома 4 18.08.2022, 13:09

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В самом исполкоме утверждают, что чиновник был отправлен в отставку.

КГБ Беларуси арестовал председателя Гродненского райисполкома Яна Василевского, пишет telegram-канал BRIEF.

Официальных сообщений о задержании Василевского не было. Получить оперативный комментарий в пресс-службе КГБ пока не удалось, сообщает Tochka.by.

Новость об аресте председателя Гродненского райисполкома появилась в день, когда Лукашенко посещает Гродненскую область. Глава государства в четверг прибыл в производственный кооператив имени В.И. Кремко.

Как сообщили корреспонденту Tochka.by в Гродненском райисполкоме, Ян Василевский отправлен в отставку и больше в райисполкоме не работает. Его обязанности исполняет первый заместитель Геннадий Аксамит.

На сайте Гродненского райисполкома фамилия Василевского как председателя больше не значится.

Оба мобильных телефона Яна Василевского, номера которых есть в распоряжении редакции, в данный момент недоступны.

Последнее упоминание в СМИ о нем было 27 июля 2022 года. Тогда еще председатель райисполкома рассказывал журналистам о работе Гродненской овощной фабрики.

Ян Василевский (слева) на Гродненской овощной фабрике

Был председателем райисполкома 16 лет

Яну Василевскому 62 года. Он родился деревне Андрушовцы (Щучинский район Гродненской области). Получил два высших образования: по специальностям «агрономия» и «экономика и управление на предприятии».

Первое место его работы – автослесарь, затем работал шофером в колхозе, специалистом по кормопроизводству, главным агрономом.

В 2004-2006 годах был главой Берестовицкого районного исполкома, с августа 2006 года - председателем Гродненского райисполкома.

На сайте Гродненского райисполкома Ян Василевский числится в списке почетных граждан.

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