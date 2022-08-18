СМИ: В Беларуси врачам разослали списки призываемых на военные сборы 3 18.08.2022, 13:47

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Также резервистам запретили открывать больничные.

В Беларуси врачам разослали списки людей, которых планируют призвать на военные сборы, сообщают источники «Зеркало недели. Украина».

«Всем врачам Беларуси, имеющим бланки больничных листов, разослали списки ФИО призываемых на сборы, и с 17.08 никому из этих списков нельзя выдавать больничный», - рассказал источник украинского издания.

Это решение по больничным листам не означает, что Минск уже принял решение о непосредственном вторжении в Украину. Но оно означает, что белорусские власти готовят мобилизационный ресурс. С одной стороны, это должно создавать давление на украино-белорусскую границу и сковывать наши резервы. С другой, в случае принятия решения об участии белорусских военных в войне в Украине можно будет быстро сформировать дополнительные подразделения.

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