Бойцы ВСУ ликвидировали «добровольца»-оккупанта по фамилии Шалунов 1 18.08.2022, 14:50

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Захватчика подстрелили в поселке Веселое.

Бойцы ВСУ в поселке Веселое (Запорожская область) ликвидировали русского оккупанта Сергея Шалунова, который был родом из Ленинградской области страны-агрессора, России. Об этом в Facebook сообщил известный блогер-расследователь и волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.

Шалунов пошел на войну «добровольцем» и подписал краткосрочный договор с русской армией. Вскоре ‒ получил назначения в одну из мотострелковых частей.

По словам Комахидзе, ликвидирован оккупант Шалунов был, вероятно, еще в начале лета – последняя его активность в соцсети «ВКонтакте» зафиксирована 5 июня.

«Пост не ради некролога, акцент на фото со жмуром 10-летней давности, все – габитусы, стиль одежды, «декорации» говорят о том, что Россия так и зависла в 90-х», – отметил специалист.

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