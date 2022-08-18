Белоруска придумала риелторскую «схему» и присвоила почти миллион долларов 7 18.08.2022, 14:54

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Деньги тратились на покупку ювелирных изделий и предметов искусства.

Заработать $800 000 в наше время — нелегкая задача. Люди могут годами идти к цели, но так и не достигнуть ее. Впрочем, если поступать не совсем по закону, дорога к заветному миллиону окажется короче. (Но и к возможности жить на свободе возникнут вопросики.) Об удивительном превращении учредителя агентства недвижимости и по совместительству риелтора в подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере на днях рассказала милиция.

Сделка с задатком

«Установлено, что женщина под различными предлогами выманивала у клиентов и знакомых крупные суммы. За пять лет она завладела деньгами 17 человек на общую сумму более 730 тысяч долларов и 50 тысяч евро. К примеру, одному из потерпевших женщина не вернула 215 тысяч долларов, взятых под проценты. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Количество пострадавших и сумма ущерба может вырасти», — сухо сообщили в ГУВД.

А вот как эти «мероприятия по перетеканию денег из одного кармана в другой» происходили в жизни. Один из пострадавших поделился с Onlíner своей историей.

Агентство, которое представляла нынешняя фигурантка уголовного дела, существует еще с 90-х, специализируется на продаже элитной недвижимости и, в общем-то, нигде и ничем себя не запятнало. Мы намеренно не озвучиваем название организации, так как агентство продолжает работать и выполняет свои обязательства перед клиентами, вся проблема заключается в одном человеке.

В какой-то момент имя учредителя организации, деловой и активной девушки, стало отдельным брендом, и, почувствовав преимущества, которые дает такая опция, минчанка начала вести дела «по-своему».

— В прошлом году я заключил договор на покупку квартиры с известным агентством недвижимости, — рассказывает Михаил. — Как и положено, внес задаток — 10 000 евро, мою сделку курировала лично Валерия Х. Когда надо было рассчитываться за жилье, я отдал продавцу полную сумму, без учета тех 10 000 евро, чтобы не конвертировать их лишний раз. Естественно, был уверен, что посредник вернет мне задаток сразу же — сделка ведь состоялась…

Деньги на красивую жизнь

Но, как уже можно было догадаться, процесс возврата денег хозяину оказался непростым. На Михаила, поднимавшего вопрос, раз за разом сыпались новые отмазки: исполнить обязательства мешал ковид, отпуск, потерявшийся ключ. Затем офис и вовсе якобы «обнесли» (по крайней мере, из сейфа, по словам Валерии, деньги исчезли).

— Безусловно, было понятно: что-то пошло не так. Тогда я решил обратиться в милицию, но в ответ услышал: идите в суд, это гражданско-правовые отношения. Так как на тот момент никто больше заявления не подавал, это действительно не выглядело как мошенничество. От Минюста, куда я тоже подал жалобу, ответа не получил (хотя позже, насколько мне удалось узнать, ее лишили лицензии).

Путем долгих разговоров мне все-таки удалось вернуть 8500 евро. 1500 она так и осталась должна. Но от своего адвоката я знаю, что пострадавших куда больше: люди также стали обращаться в милицию с заявлениями. Причем на их фоне моя потеря просто смехотворная: в заявлениях фигурировали суммы порядка $200 000, — уточнял Михаил.

Как мы уже знаем, уголовное дело на Валерию Х. все-таки было возбуждено. Сейчас, согласно документам, она находится в СИЗО №1 на Володарского.

Куда же уходили все эти деньги? Как установили в милиции, «преступный доход фигурантка тратила на личные нужды, покупку ювелирных изделий и предметов искусства».

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