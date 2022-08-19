закрыть
19 августа 2022, пятница, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия снова остановит «Северный поток»

1
  • 19.08.2022, 21:32
  • 1,168
Россия снова остановит «Северный поток»

В конце августа.

Транспортировка газа по газопроводу «Северному потоку» будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины. Стоимость газа на биржах в Европе превысила 2700 долларов.

Об этом сообщает «Газпром».

Так, «Газпром» остановит единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Они будут проводиться совместно со специалистами компании Siemens.

«Газпром» сообщает, что в соответствии с технической документацией, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

После завершения работ и в случае отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

После заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2,7 тысяч долларов за тысячу кубометров впервые с марта. В целом наблюдается рост котировок более чем на 7%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников