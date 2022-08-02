Экономист: Значительная часть населения Беларуси находится за чертой бедности 8 2.08.2022, 17:10

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Нужно лишь расcчитывать этот показатель по международным нормам.

Экономист Лев Марголин в интервью Филину рассказал о том, можно ли выжить в Беларуси на бюджет прожиточного минимума.

С первого августа в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума. Он составит 328,5 рублей. По сравнению с предыдущим значением, показатель вырос на 5,6%.

Для трудоспособного человека БПМ составит 366,23 рубля в месяц, для пенсионера — 247,21 рубля, для ребенка до трех лет — 204,8 рубля в месяц.

— Как вы считаете, достаточно ли размера БПМ для того, чтобы выжить в Беларуси сегодня?

— Сложный вопрос. Каждый человек сам измеряет сколько ему нужно, чтобы выжить, и большинство на такие деньги не живет. Наверное, прожить сложно.

Хотя у расчета бюджета прожиточного минимума тоже есть свои нюансы. При его формировании, конечно, берут самые распространенные, самые дешевые продукты.

Можно купить, условно говоря, на этот БПМ 50 килограммов картошки на месяц, 10 кило макарон, еще каких-то круп, растительное масло, сахар, соль — смотришь и можно прожить месяц.

Конечно, не растолстеешь, но и с голода не помрешь. Поэтому все зависит от подходов.

Государство, которое заботится о своих гражданах и их благосостоянии, старается как можно выше поднять БПМ, потому что по этому показателю рассчитываются пособия, социальные пенсии и надбавки к ним.

На сегодняшний момент, наверное, речь идет о возможностях государства, то есть с удовольствием бы повысили больше, но таких возможностей нет. Ситуация в экономике известно какая, перспектив в ближайшее время нет, и то, что в этих условиях повысили на 5% БПМ, уже как-то немножко, может быть, чуть-чуть поможет тем, кто от него зависит. Но говорить о богатстве, конечно, тут не приходится.

— По подсчетам проекта Кошт урада, повышение БПМ вряд ли сможет компенсировать инфляцию.

— А оно и не ставит себе такую цель. Если вы будете считать инфляцию не по общему набору, как это делает государство, а по наиболее дешевым продуктам, не удивлюсь, если там инфляция не 17%, а, может быть, те же 5%. Речь идет о самых дешевых продуктах: картошке, макаронах отечественного производства.

Конечно, инфляция не компенсирует пятипроцентное повышение. Пособия на детей или пенсии по инвалидности тоже не компенсируют инфляцию, но я так понимаю, что такую задачу государство и не ставит.

— Как вы думаете, как в дальнейшем будет расти БПМ и, соответственно, привязанные к нему пособия, пенсии, надбавки к ним?

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— Понимаете, дело в том, что все эти расчеты строятся на статистических данных. Статистика — это наука, к сожалению, не очень точная. Достаточно в потребительской корзине, на основании которой рассчитывается БПМ, заменить какой-то продукт на другой или что-то добавить или убрать — и можно добиться необходимых результатов.

Поэтому, на мой взгляд, тут большую роль играет возможность бюджета государства, ФСЗН. Инфляция вызывает не только рост цен, но и приводит иногда к росту бюджетных поступлений, за счет того, что цены на продажу товаров тоже растут, соответственно, и налоги растут в рублевом выражении. Другое дело, что рубль становится дешевле, но количество их растет.

Поэтому тут подход, на мой взгляд, такой: у нас появилась энная сумма, которую можно пустить на социальные нужды. Например, на пять процентов можно поднять.

— По данным Белстата, однодневный розничный товарооборот на душу населения составляет 19 рублей. Как подсчитал проект «Кошт урада», БПМ хватит лишь на 16 походов в магазин в месяц. И это без учета оплаты услуг — коммунальных, транспортных и так далее.

— Вы должны понимать, что речь идет о среднем чеке. Люди, которые зависят от БПМ, не позволяют себе тратить 19 рублей в день. Они в той половине, которая гораздо ниже среднего уровня, и никто их до этого уровня дотягивать не собирается.

Думаю, что даже в самых богатых странах люди, которые находятся на социальном обеспечении государства, не относятся ни к среднеоплачиваемым, ни к тем, что выше среднего оплачивается, соответственно, их потребительские нужды не могут быть средними по стране и вынужденно являются значительно меньше.

— Если резюмировать, что ждет получателей пособий и пенсий в ближайшем будущем?

— То же, что и остальных граждан Беларуси. Инфляция прогрессирует, и мы с каждой неделей видим, что наши расходы растут. Когда государство объявляет, что пособия повышаются на 5%, а пенсии — на 10%, это позволяет перевести дух на какое-то время. Потом опять инфляция, рост цен, и мы забываем о повышении, потому что оно не обеспечивает наши потребности.

На сегодняшний день ситуация в нашем государстве такова, что значительная часть населения находится за чертой бедности, если считать по международным нормативам. К сожалению, в ближайшее время никаких радикальных изменений не предвидится.

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