Ученые посчитали, сколько человек потеряли обоняние из-за коронавируса 2.08.2022, 18:25

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Цифра поражает воображение.

Частичная или полная аносмия — один из фирменных симптомов нескольких штаммов ковида. По данным международной группы ученых, куда входили медики из Сингапура, США, Великобритании и Польши, он присутствовал у 15 млн заболевших.

Ученые проанализировали частоту аносмии при ковиде, продолжавшейся более 180 дней. Выяснилось, что это явление встречалось у 5% тех, кто болел коронавирусом. Исходя из данных об общей заболеваемости по сотоянию на июль 2022 года, они выяснили, что на длительный срок обоняние потеряли 15 млн пациентов.

Обычно утрата ощущения запахов при ковиде кратковременна. Почти у 75% перенесших коронавирус обоняние восстанавливается в течение месяца. Через пару месяцев запахи смогут ощущать около 95% человек.

Также ученые выяснили, что потеря вкуса (агевзия) наблюдалась у 12 млн человек.

При этом авторы исследования отмечают, что длительность и тяжесть самой болезни, масса тела и прочие критерии никак не влияют на вероятность длительной потери нюха и вкуса.

Британские отоларингологи рекомендуют проводить тренировки обоняния. Рекомендуют использовать четыре эфирных масла — лимон, роза, гвоздика и эвкалипт. По их словам, нужно взять ватный диск, накапать на него масла, представить себе лимон, делать короткие вдохи и пытаться этот запах ощутить. Минут 15−20 отдохнуть и попробовать с другим маслом. Всего советуют делать это пару раз в день.

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