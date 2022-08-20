Путин снова не смог выговорить имя президента Казахстана

Путин снова не смог выговорить имя президента Казахстана17
- 20.08.2022, 9:22
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Глава РФ оконфузился во время официальной встречи в Сочи.
Президент России Владимир Путин в очередной раз не смог произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева во время его визита в Сочи 19 августа, сообщает ТСН.
Как свидетельствует опубликованное видео начала официальной встречи, на этот раз президент соседней страны в устах Путина стал Касимжан Кемелевичем.
«Уважаемый Касимжан Кемелевич, рад вас видеть», — поприветствовал Токаева российский лидер, запнувшись при этом между именем и отчеством.
Токаев, как можно понять из видео, Путина поправлять не стал и на неправильное произношение своего имени не отреагировал.
Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу «уважаемым Владимиром Владимировичем» и сказал, что рад видеть его в полном здравии.
В июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме российский президент назвал казахстанского коллегу «Кемежам Ишемильевич».
Надо заметить, что Путин регулярно произносит имя и отчество Токаева скороговоркой и почти никогда не называет его правильно. В январе 2022 года он вообще назвал Токаева «Кемелем Жанаевичем».
Лишь однажды Путин совершенно четко произнес «Касим-Жомарт Кемелевич». Это произошло на упомянутом Петербургском форуме в июне 2022-го. Правда, тогда перед ним лежал листок с речью, так что теоретически российский президент мог воспользоваться шпаргалкой.
Напомним, казахстанский лидер на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что его страна не признает самопровозглашенных «республик» на Донбассе.