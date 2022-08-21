В России назревает беспощадный бунт против Путина 7 21.08.2022, 13:29

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Страна движется к финансово-экономическому коллапсу.

Глава РФ Владимир Путин уже находится в состоянии ухода. В Кремле множество башен, и даже если так называемые ястребы объединятся, война все равно будет закончена. России грозит коллапс и изоляция – все отрасли, кроме газовой и нефтяной, перестают работать. Элитам надоел Путин, который угрожает всем башням, и им лучше его просто «убрать». В такой ситуации нарастает угроза беспощадного русского бунта. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В чате на «Главреде» он рассказал о том, что Путин уже в состоянии ухода. «Ястребы» в Кремле не смогут продолжить войну даже в случае своего объединения. Другие политические фигуры будут пытаться договориться, поскольку российскому государству, как и Беларуси, грозит коллапс. Все отрасли, кроме газовой и нефтяной, находятся в кризисе. Страна не сможет жить в условиях изоляции.

«Путин уже очень дряхлый, уже находится в состоянии ухода. А в Кремле очень много «башен». Даже если три группы «ястребов» объединятся, боевые действия все равно будут закончены. Даже если к власти в РФ придет милитарная группа сирийских мясников, они ничего не смогут сделать. Шойгу даже не победит, Кадыров – тоже. А другие фигуры сразу будут искать возможность договариваться. Потому что и в России, и в Беларуси грядет финансово-экономический коллапс. У них осталось лишь две функционирующие отрасли – газовая (но и добыча, и экспорт газа сокращаются), а также нефтяная и нефтеперерабатывающая. Все остальное уходит в небытие. Но страна не может жить только за счет нефти и газа, находясь в изоляции с разрушенной банковско-финансовой системой, отключенной от SWIFT», - считает Соскин.

Также он утверждает, что политическим элитам Москвы легче просто "убрать" Путина, поскольку он угрожает им физическим уничтожением. Они понимают свой последующий крах в виде разрушения накопленных капиталов.

«Более того, Россия подходит к моменту, когда Путина лучше просто убрать. Самим убрать. Потому что он становится реальной угрозой для всех башен Кремля, разве что за исключением Кадырова. Он реально угрожает им физическим уничтожением. Он им уже так надоел. Все видят уже, что их ждет крах. Все, что они накопили, создали, все, чем жили, о чем думали, над чем работали – все это будет разрушено», - сказал эксперт.

По его словам, в таких условиях нарастает вероятность бунта.

«Поэтому угроза русского бунта – сурового, кровавого, беспощадного – сейчас нарастает», - добавил Соскин.

Также он отметил, что обстановка внутри России только ухудшится в том случае, если ряд стран перестанут выдавать визы россиянам.

«Кроме того, Зеленский высказал, а другие (Эстония, Латвия, Финляндия и т.д.) поддержали идею о том, чтобы не давать россиянам даже туристические визы. Если это сделают, то котел просто взорвется, потому что некуда будет уходить пару, а внутри жить станет невозможно», - подчеркнул Олег Соскин.

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