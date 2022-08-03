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Ученые нашли неожиданный способ омолодить клетки

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  • 3.08.2022, 10:58
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Ученые нашли неожиданный способ омолодить клетки

Открытие может иметь далеко идущие практические последствия.

Прогресс в гигиене и медицине привели к значимому увеличению продолжительности жизни, однако улучшение качества жизни пожилых людей происходит не так быстро, как хотелось бы. Сохранение здоровья в старости остается одной из самых главных задач медицины, пишет «Хайтек». Открытие израильских ученых в области восстановления потерянных функций клеток — еще один шаг в этом направлении.

Группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила группу молекул, обеспечивающих восстановление поврежденных компонентов клеток, в частности, утерянных функций. Эффективность этих молекул была продемонстрирована на модельных организмах. Ученые исследовали воздействие различных видов терапий на продолжительность и качество жизни и пришли к выводу, что таким образом можно защитить организм от ущерба, связанного с повреждением клеток.

Главный фактор старения тканей — снижение эффективности клеточного механизма контроля качества, который приводит к накоплению дефективных митохондрий. В здоровых клетках эти отработавшие «батарейки» постоянно заменяются на новые, но с возрастом механизм дает сбой. Что приводит к дисфункции клеток и ухудшению активности тканей. Этот дегенеративный процесс становится началом многих старческих заболеваний — болезни Альцгеймера, Паркинсона, сердечной недостаточности, саркопении.

Открытие израильских ученых может иметь далеко идущие практические последствия. Они помогли разработать инновационные соединения для лечения заболеваний, которые на сегодня относятся к категории неизлечимых. Кроме того, исследования показали, что эти молекулы могут применяться превентивно.

«В будущем, как мы надеемся, мы сможем значительно отсрочить многие старческие заболевания и улучшить качество жизни людей», — сказал Шмуэль Бен-Сассон, один из руководителей научной группы.

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