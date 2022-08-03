Raiffeisenbank: Инфляция в Беларуси в 2023 году может достичь 36,7% 2 3.08.2022, 11:20

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Три сценария развития ситуации.

Raiffeisenbank International опубликовал неутешительный прогноз по инфляции в Беларуси в своем полугодовом отчете. Все три сценария развития ситуации (пессимистичный, базовый и оптимистичный) не предполагают замедления темпов роста цен по сравнению с 2022 годом.

В оптимистичном сценарии прогноза инфляция в Беларуси по итогам 2022 года составит 16,3%, в 2023-м — 20,7%, в 2024-м — 14,4%.

В базовом сценарии RBI цены в Беларуси в 2022 году вырастут на 17,5%, в 2023-м — на 22,5%, в 2024-м — на 15%.

В пессимистичном сценарии инфляция в Беларуси в 2022 году составит 26,9%, в 2023-м — 36,7%, в 2025-м — 19,7%.

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