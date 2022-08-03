Путин панически начал готовить наступление там, где его не планировал 1 Виктор Андрусив, «Обозреватель»

3.08.2022, 11:28

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Для этого даже пожертвовали Изюмской группировкой РФ.

За минувшие две недели оккупанты в авральном формате начали разворачивать одну из крупнейших ударных группировок с начала войны. Для этого даже пожертвовали Изюмской группировкой, от которой все ждали захвата Славянска и Краматорска и выхода на рубежи Донецкой области.

Так что же случилось, что Путин так панически начал готовить широкое наступление там, где совсем его не планировал? Все просто: украинские удары по мостам в очередной раз изменили планы Кремля. Базовым планом еще две недели назад был полный захват Донецкой области до зимы и предложение переговоров для Запада. Теперь «все переигралось».

После уничтожения мостов в Херсоне и Новой Каховке, 49-я и 22-я армии оккупантов могли попасть под полное уничтожение, поскольку даже отступать им было некуда. Поняв, что разгром двух армий будет серьезным поражением, которое не удастся перекрыть прогрызанием украинской обороны, Путин в авральном режиме начал перебрасывать все, что можно, на это направление. Чтобы был понятен масштаб: сейчас там находится 90% всех десантно-штурмовых войск России.

Сейчас они готовят два удара именно на Кривой Рог и Запорожье, а не на Николаев. Это связано с тем, что только взяв Кривой Рог и Запорожье, они смогут спасти логистику и свою правобережную группировку.

На самом деле, все это похоже на истерику, которая будет иметь следствием военную катастрофу для оккупантов. Взять два таких крупных города русская армия не в состоянии. Они и небольшие города берут по полтора-два месяца — не то, чтобы взять хоть один большой уровня Кривого Рога или Запорожья.

Ну и с нами Бог. Дожди настолько сильные, что тяжелая техника не может нормально продвигаться в южных степях Украины.

Виктор Андрусив, «Обозреватель»

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