Лукашисты предлагают запретить продавать творог с маслом на рынке на развес 1 3.08.2022, 13:43

Также МАРТ предлагает ряд других изменений в торговле.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить выставлять спиртные напитки в магазинах в прикассовой зоне, а также продавать творог и масло на рынках на развес. На Национальном правовом интернет-портале появилось предложение обсудить эти и некоторые другие изменения в вопросах продажи товаров.

В правилах продажи отдельных видов товаров может появиться запрет на размещение алкоголя на кассах и стеллажах, а также на полках в прикассовой зоне — такие ограничения предлагает ввести МАРТ. Однако они затронут только крупные магазины в городах и не коснутся общепита и объектов торговой площадью меньше 400 квадратных метров. Также предусмотрены исключения для фирменных и специализированных точек, которые продают преимущественно алкоголь, магазинов беспошлинной торговли, автолавок и торговых точек в сельской местности.

Кроме того, проект предусматривает запрет на реализацию на рынках нефасованного творога и творожных изделий, сливочного масла и маргарина, то есть на развес. Исключение будет сделано для продажи собственной продукции изготовителями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и физическими лицами. МАРТ обосновывает это предложение случаями продажи фальсифицированных продуктов на рынках.

Еще одна идея ведомства — обязать автолавки создавать условия для упаковывания товаров покупателями или обеспечить их упаковывание продавцом.

А лукашистскую символику предлагают при продаже выкладывать отдельно от других товаров и помечать надписью «Государственная символика».

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