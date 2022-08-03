Польша обещает ответить Беларуси на приговор журналистке Ирине Славниковой 2 3.08.2022, 21:16

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Матеуш Моравецкий

Об этом заявил премьер Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не оставит без ответа вынесенный белорусским судом приговор журналистке TVP Ирине Славниковой.

— Свобода прессы, слова и беспрепятственное право на самовыражение являются основами демократии. Приговор режима Лукашенко журналистке Ирине Славниковой — это абсолютный скандал, нарушение всех цивилизационных норм, прав человека и стандартов журналистской работы. На этот неприемлемый приговор Польша ответит немедленной и решительной реакцией на международном уровне, — написал глава правительства Польши у себя в Facebook.

Моравецкий также отметил, что поручил МИД в связи с приговором предпринять «решительные шаги».

Журналистку Ирину Славникову приговорили 3 августа к 5 годам колонии. Также постановлено взыскать с нее в пользу «Минсктранса» более 7,5 тысяч рублей. Приговор вынес судья Николай Доля. При этом государственный обвинитель Ирина Подковырова запросила для журналистки четыре года лишения свободы.

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