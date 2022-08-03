Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Польши 3.08.2022, 22:50

1,640

Варшава передаст ему решительный протест.

Временного поверенного в делах Беларуси в Польше вызвали в польский МИД, пишет PAP.

Как сообщил замминистра иностранных дел Польшин Мартин Пшидач, белорусскому представителю будет передан решительный протест и озвучено требование о немедленном освобождении Ирины Славниковой и других лиц, незаконно лишенных свободы, в том числе Анджея Почобута.

Он добавил, что на международном форуме будут осуществляться и другие дипломатические мероприятия по каналам ЕС и двусторонним каналам, о которых, по его словам, МИД сообщит позже, после их завершения.

Пшидач отметил, что трудно судить, когда польские и международные усилия могут дать эффект, поскольку Беларусь является страной, которая проводит очень репрессивную политику по отношению к гражданам и не меняет ее, несмотря на различные международные действия и введение последующих пакетов санкций. Поэтому, подчеркнул он, инструменты, используемые ЕС, включая санкции, «должны идти гораздо дальше».

Напомним, Ирину Славникову сегодня осудили на 5 лет колонии. Ее задержали в минском аэропорту в октябре 2021 года сразу после возвращения из отпуска. До суда она находилась под стражей. Она признана политзаключенной. Раньше Ирина работала на «Белсат ТВ», в последнее время сотрудничала с польским телевидением TVP.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».