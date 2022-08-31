Путин покончит с собой, а Россию разорвут на «новой Ялте» 31.08.2022, 11:03

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Битва за Крым станет финалом для последней Российской империи.

Виталий Капранов, издатель и соавтор YouTube-канала им. Т.Г. Шевченко, на исторических примерах доказывает, что предстоящая битва за Крым станет могилой последней Российской империи, Путин закончит суицидом, а Байден, Макрон и Шольц в бывшем царском дворце в Ялте разоружат и разделят Россию.

С издателем беседовала Елена Трибушная, главная редактор и ведущая YouTube-канала «Є питання».

— Год назад, примерно в эти же даты, мы говорили с вами о Крыме, и вы сказали, что Крым — это место, где заканчиваются все империи, что там закончится и российская империя, а последний президент России покончит самоубийством в Крыму, потому что аннексией Крыма он загнал себя в ловушку. Когда уже суицид?

— Надеюсь, что праздник, когда он наконец покончит с собой в Крыму, скоро наступит. А для сомневающихся в том, что вся Россия закончится в Крыму, я напомню, что Советский Союз закончился в Крыму — на даче в Форосе был арестован Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент Советского Союза, и именно тогда пришел капец Советскому Союзу.

Крым вообще сакральное место, и это видно по всем историческим данным. Там закончило свое существование Скифское государство, когда Россия захватила Крымское ханство, а спустя 70 лет началась Крымская война, и по итогам Крымской войны тогда действующий император фактически покончил с собой — он вышел на парад зимой без шинели в одном мундире, простудился и умер от воспаления легких, то есть он там таки покончил с собой. Исторических данных хватает, а то, что сегодня происходит — это всего-навсего воплощение сакральных вещей. Как бы мы с иронией ни относились к этому вопросу, но Крым оказывается в истории сакральной точкой для России, в которой она погибала уже дважды и, надеемся, сейчас погибнет в третий раз. Все идет по плану.

— Угрозу Украине Россия перестанет представлять только тогда, когда она распадется как империя?

— Бесспорно. Только тогда. Какая бы ни была большая наша планета, а мы с Россией вместе на ней не помещаемся. Даже если увеличить Землю вдвое, все равно мы вместе там не поместимся. А знаете, почему? Дело в том, что в национальном мифе, который построила для себя Россия, нет нам места. Спросите любого «хорошего россиянина», откуда россияне происходят, он скажет — из Киева. Спросите, откуда ваш язык, они скажут — это язык церковных книг, которые в Киеве были. Они полностью претендуют на наше прошлое, и существование нас отрицает существование их. Вот в чем главный секрет того, что украинцев постоянно называют предателями. Украинцы для них предатели. Мы долго над этим думали — кого мы предали, а все очень просто. Украинцы — это единственный материал, из которого можно сделать россиян. Россиян как таковых фактически не существует, у них нет собственной идентичности, а вот русифицированные украинцы — это прекрасный материал для новых граждан империи, и каждый, кто украинец — он отказался быть россиянином. Человек, который говорит по-украински, отказался от российской идентичности, а значит он кто? Значит он предатель. Вон казах может говорить на казахском языке, быть радикалом — его никогда не назовут предателем, потому что он казах. Татарин не будет предателем, а украинец всегда будет для россиян предателем, потому что их логика такова: если ты говоришь на украинском языке, то за что ты так ненавидишь русский? Как-то нас спросили в юности журналисты: «Вот вы издаете украинские книги, за что вы так ненавидите русские?». Поэтому мы не уживемся на одной планете, мы не поместимся на ней. Кто-то должен исчезнуть, и сейчас мы воюем за то, чтобы это были не мы.

— Нужно ли после войны, после нашей победы денацифицировать россиян и как это сделать?

— Боюсь, у нас с вами все равно сил не хватит. Думаю, что денацификация России должна стать головной болью Европы, потому что сколько можно за нашей спиной отсиживаться. Они там переживают за то, чтобы у них на два градуса температура в доме меньше не стала, а мы здесь умираем. Мы же понимаем, что мы их грудью фактически прикрываем. И чем больше Россия заявляет «Мы умрём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя» — тем лучше, тем более это должно доходить до Европы. Ну хотя бы сесть и поделить Россию, как Сталин с Рузвельтом и Черчиллем, только Макрон с Шольцем где-нибудь в Ялте. Устроить конференцию — Байден, Макрон, Шольц — и в конце концов поделить Россию, но без нашего участия. Я боюсь, что у нас будет очень много дел, и нам будет не до этого. Давайте мы денацификацию России положим на плечи союзников. Мы готовы вам сдать в Ялте дворец для этого — берите, устраивайте Ялтинскую конференцию, делите Россию, обеспечивайте денацификацию, обеспечивайте демилитаризацию, а мы займемся тем, что будем отстраивать Украину, потому что работы у нас — делать и делать.

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