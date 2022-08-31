закрыть
31 августа 2022, среда, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин покончит с собой, а Россию разорвут на «новой Ялте»

  • 31.08.2022, 11:03
Путин покончит с собой, а Россию разорвут на «новой Ялте»
фото: getty images

Битва за Крым станет финалом для последней Российской империи.

Виталий Капранов, издатель и соавтор YouTube-канала им. Т.Г. Шевченко, на исторических примерах доказывает, что предстоящая битва за Крым станет могилой последней Российской империи, Путин закончит суицидом, а Байден, Макрон и Шольц в бывшем царском дворце в Ялте разоружат и разделят Россию.

С издателем беседовала Елена Трибушная, главная редактор и ведущая YouTube-канала «Є питання».

— Год назад, примерно в эти же даты, мы говорили с вами о Крыме, и вы сказали, что Крым — это место, где заканчиваются все империи, что там закончится и российская империя, а последний президент России покончит самоубийством в Крыму, потому что аннексией Крыма он загнал себя в ловушку. Когда уже суицид?

— Надеюсь, что праздник, когда он наконец покончит с собой в Крыму, скоро наступит. А для сомневающихся в том, что вся Россия закончится в Крыму, я напомню, что Советский Союз закончился в Крыму — на даче в Форосе был арестован Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент Советского Союза, и именно тогда пришел капец Советскому Союзу.

Крым вообще сакральное место, и это видно по всем историческим данным. Там закончило свое существование Скифское государство, когда Россия захватила Крымское ханство, а спустя 70 лет началась Крымская война, и по итогам Крымской войны тогда действующий император фактически покончил с собой — он вышел на парад зимой без шинели в одном мундире, простудился и умер от воспаления легких, то есть он там таки покончил с собой. Исторических данных хватает, а то, что сегодня происходит — это всего-навсего воплощение сакральных вещей. Как бы мы с иронией ни относились к этому вопросу, но Крым оказывается в истории сакральной точкой для России, в которой она погибала уже дважды и, надеемся, сейчас погибнет в третий раз. Все идет по плану.

— Угрозу Украине Россия перестанет представлять только тогда, когда она распадется как империя?

— Бесспорно. Только тогда. Какая бы ни была большая наша планета, а мы с Россией вместе на ней не помещаемся. Даже если увеличить Землю вдвое, все равно мы вместе там не поместимся. А знаете, почему? Дело в том, что в национальном мифе, который построила для себя Россия, нет нам места. Спросите любого «хорошего россиянина», откуда россияне происходят, он скажет — из Киева. Спросите, откуда ваш язык, они скажут — это язык церковных книг, которые в Киеве были. Они полностью претендуют на наше прошлое, и существование нас отрицает существование их. Вот в чем главный секрет того, что украинцев постоянно называют предателями. Украинцы для них предатели. Мы долго над этим думали — кого мы предали, а все очень просто. Украинцы — это единственный материал, из которого можно сделать россиян. Россиян как таковых фактически не существует, у них нет собственной идентичности, а вот русифицированные украинцы — это прекрасный материал для новых граждан империи, и каждый, кто украинец — он отказался быть россиянином. Человек, который говорит по-украински, отказался от российской идентичности, а значит он кто? Значит он предатель. Вон казах может говорить на казахском языке, быть радикалом — его никогда не назовут предателем, потому что он казах. Татарин не будет предателем, а украинец всегда будет для россиян предателем, потому что их логика такова: если ты говоришь на украинском языке, то за что ты так ненавидишь русский? Как-то нас спросили в юности журналисты: «Вот вы издаете украинские книги, за что вы так ненавидите русские?». Поэтому мы не уживемся на одной планете, мы не поместимся на ней. Кто-то должен исчезнуть, и сейчас мы воюем за то, чтобы это были не мы.

— Нужно ли после войны, после нашей победы денацифицировать россиян и как это сделать?

— Боюсь, у нас с вами все равно сил не хватит. Думаю, что денацификация России должна стать головной болью Европы, потому что сколько можно за нашей спиной отсиживаться. Они там переживают за то, чтобы у них на два градуса температура в доме меньше не стала, а мы здесь умираем. Мы же понимаем, что мы их грудью фактически прикрываем. И чем больше Россия заявляет «Мы умрём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя» — тем лучше, тем более это должно доходить до Европы. Ну хотя бы сесть и поделить Россию, как Сталин с Рузвельтом и Черчиллем, только Макрон с Шольцем где-нибудь в Ялте. Устроить конференцию — Байден, Макрон, Шольц — и в конце концов поделить Россию, но без нашего участия. Я боюсь, что у нас будет очень много дел, и нам будет не до этого. Давайте мы денацификацию России положим на плечи союзников. Мы готовы вам сдать в Ялте дворец для этого — берите, устраивайте Ялтинскую конференцию, делите Россию, обеспечивайте денацификацию, обеспечивайте демилитаризацию, а мы займемся тем, что будем отстраивать Украину, потому что работы у нас — делать и делать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза