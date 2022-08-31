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В колонии усиливается давление на Полину Шарендо-Панасюк

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  • 31.08.2022, 16:04
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В колонии усиливается давление на Полину Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

За два месяца нахождения в колонии №24 активистка «Европейской Беларуси» провела 40 суток в ШИЗО.

Усиливается давление на политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. Об этом сайту Charter97.org сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо:

- За два месяца нахождения в исправительной колонии №24 для рецидивисток (Гомельская области, г.п. Заречье) Полина провела 40 суток в ШИЗО (карцере).

Камера ШИЗО представляет собой подвальное помещение размером 1,5 на 3 метра. В камере практически отсутствует дневной свет и очень сыро, а в жару - невыносимо душно. Из мебели только откидные нары, которые нужно откидывать в 6 утра до 10 вечера и табуретка на одной металлической ножке привинченной к полу. Размер сиденья табуретки - 25 на 25 сантиметров, долго сидеть на ней просто невозможно. Полине практически весь день приходится стоять на ногах. Прогулки, пользование личными вещами, посылки и письма, чтение книг в ШИЗО запрещены.

Месяц назад к матери Полины вернулась высланная бандероль с медикаментами. В обратном сообщении просто было указано «Не положено».

Кроме того, к жене перестали пропускать корреспонденцию. Письма от простых людей и знакомых ей не передают, а письма от близких родственников уничтожают с составлением акта, с которым дают ознакомиться политзаключенной. Так было уничтожено письмо от матери Полины с фотографиями наших сыновей.

Считают, что такими условиями содержания Полину хотят морально и физически сломать. Издевательствами режим Лукашенко мстит ей за стойкую позицию в отношении прислужников и самого диктатора. Полина держится, и дальше не боится говорить тюремщикам в глаза то, что о них думает.

Силу воли и духа Полины сломать просто невозможно. Но нельзя забывать, что она женщина, и ресурсы организма не безграничны. Существует реальная угроза здоровью и жизни политзаключённой. Поэтому я, как муж Полины, прошу международное правозащитное сообщество и политиков безотлагательно принять все меры для спасения Полины Шарендо-Панасюк.

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