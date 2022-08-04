Ученые обнаружили самую глубокую пещеру Австралии 4.08.2022, 10:23

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Спуск на дно занял 14 часов.

Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер Австралии.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, группа исследователей обнаружила пещеру глубиной 401 метр в пещерной системе в Тасмании.

Глубочайшую пещеру Австралии назвали Дельта-Вариант в честь коронавируса.

Как сообщается, найденная пещера на 4 метра глубже, чем предыдущий рекордсмен - пещера Ниггли.

Спуск в самую глубокую пещеру Австралии занял 14 часов.

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