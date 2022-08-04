Ученые обнаружили самую глубокую пещеру Австралии
- 4.08.2022, 10:23
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Спуск на дно занял 14 часов.
Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер Австралии.
Об этом сообщает Science Alert.
Как сообщается, группа исследователей обнаружила пещеру глубиной 401 метр в пещерной системе в Тасмании.
Глубочайшую пещеру Австралии назвали Дельта-Вариант в честь коронавируса.
Как сообщается, найденная пещера на 4 метра глубже, чем предыдущий рекордсмен - пещера Ниггли.
Спуск в самую глубокую пещеру Австралии занял 14 часов.