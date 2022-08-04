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Ученые обнаружили самую глубокую пещеру Австралии

  • 4.08.2022, 10:23
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Ученые обнаружили самую глубокую пещеру Австралии

Спуск на дно занял 14 часов.

Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер Австралии.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, группа исследователей обнаружила пещеру глубиной 401 метр в пещерной системе в Тасмании.

Глубочайшую пещеру Австралии назвали Дельта-Вариант в честь коронавируса.

Как сообщается, найденная пещера на 4 метра глубже, чем предыдущий рекордсмен - пещера Ниггли.

Спуск в самую глубокую пещеру Австралии занял 14 часов.

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