Белоруссий солдат-срочник получил огнестрельное ранение
- 4.08.2022, 10:38
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Ранен военный одного из механизированных подразделений.
В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из механизированных подразделений получил огнестрельную травму. Об этом 4 августа сообщило Минобороны Беларуси.
В настоящее время военнослужащему оказана медицинская помощь.
Комиссией Министерства обороны во взаимодействии с представителями правоохранительных органов проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, 22 июля Минобороны сообщило о том, что в Слониме от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. Он получил несовместимое с жизнью ранение во время выполнения мероприятий боевой подготовки.