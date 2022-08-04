Белоруссий солдат-срочник получил огнестрельное ранение 4.08.2022, 10:38

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Ранен военный одного из механизированных подразделений.

В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из механизированных подразделений получил огнестрельную травму. Об этом 4 августа сообщило Минобороны Беларуси.

В настоящее время военнослужащему оказана медицинская помощь.

Комиссией Министерства обороны во взаимодействии с представителями правоохранительных органов проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, 22 июля Минобороны сообщило о том, что в Слониме от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. Он получил несовместимое с жизнью ранение во время выполнения мероприятий боевой подготовки.

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