МИД Польши озвучил требования к белорусским властям 5 4.08.2022, 13:59

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Лукашенковский дипломат был вызван в польское министерство.

Министерство иностранных дел Польши заявило протест временному поверенному в делах Беларуси из-за приговора журналистке Ирине Славниково. Белорусский дипломат сегодня был вызван в МИД Польши.

«Целью встречи было выразить твердое несогласие с продолжающимся преследованием журналистов в Беларуси. Последними примерами этих неприемлемых действий стали приговор журналистки Telewizja Polska Ирины Славниковой к пяти годам лишения свободы 3 августа 2022 года и приговор журналистки телеканала «Белсат» Катерины Андреевой к восьми годам лишения свободы 13 июля 2022 года», — говорится в официальном сообщении МИД Польши.

Действия белорусских властей названы очередным ударом по представителями гражданского общества. В заявлении МИД Польши упоминается, что в Беларуси сейчас насчитывается более 1250 человек в статусе политзаключенных, в заключении находится 29 журналистов, в том числе Анджей Почобут.

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