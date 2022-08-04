Белорусские предприятия останутся без денег? 2 4.08.2022, 14:10

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Каллаур заявил об исчерпании банками «лимитов риска» по кредитам.

В Беларуси есть проблема с платежеспособностью предприятий и накопившимся у них кредитным портфелем, рассказал БелТА глава Нацбанка Павел Каллаур.

Белорусские банки больше не могут самостоятельно нести риски при финансировании неэффективных предприятий.

— Банки уже, можно сказать, исчерпали лимит принятия на себя рисков по неплатежеспособным предприятиям. Поэтому здесь остаются только два условия: либо гарантии правительства, либо гарантии облисполкома, — заявил глава Нацбанка Павел Каллаур.

Напомним, в первой половине этого года Банк развития в два раза увеличил кредитование инвестиционных проектов, экспорта, малого и среднего бизнеса, направив на это около 4,6 млрд рублей.

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