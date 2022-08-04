В России родители погибшего в Украине солдата судятся между собой за «гробовые» 6 4.08.2022, 14:13

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Отец объявился лишь после смерти сына.

Родители погибшего в Украине забайкальца судятся друг с другом за «гробовые» 8,5 млн российских рублей.

Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал ЧТД со ссылкой на региональные медиа.

За право на «боевые» выплаты, мать погибшего 21-летнего жителя поселка Даурия Владислава Бадртдинова Олеся судится с его отцом, который, по словам женщины, сына не воспитывал и даже алименты не платил. По ее словам, мужчина рассчитался по долгам только в прошлом году, когда сыну исполнилось 20 лет.

Теперь отец, бросивший семью, требует часть «гробовых» денег, а мать пытается доказать суду, что он на них права не имеет. Если дело решится в пользу Бадртдиновой, она получит 8,5 млн российских рублей, из которых – 5 российских млн от Путина, один от губернатора и страховая выплата – около 2,5 млн российских рублей.

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