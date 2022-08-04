Более 160 человек в Гомельской области попали в ловушку «быстрых денег» 2 4.08.2022, 17:35

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Мошенники использовали необычную схему.

В УСК по Гомельской области раскрыли обстоятельства уголовного дела о мошенничестве восьми гомельчан, оказывавших услугу «быстрые деньги».

Как выяснилось, 31-летний житель областного центра с криминальным прошлым организовал группу, которая обманом получала деньги доверчивых граждан. Так, с января 2021 года на улицах Гомеля и нескольких райцентров, а также на интернет-площадках распространяли листовки с заманчивым предложением «Деньги в долг». «Нуждающимся в деньгах предлагали быстрое оформление сделки без справок о доходах, поручителей и положительной кредитной истории. Личные встречи с потенциальной жертвой проходили возле торгового центра на вокзале. Человеку предлагали приобрести в кредит телефон в салоне сотовой связи, отдать его фигуранту и получить наличные в размере 50% от его стоимости», - рассказали в УСК.

В интересах группировки действовал и «свой» продавец салона. Он оформлял кредитный договор через банк не зависимо от дохода покупателя. Чтобы запрос был одобрен, в банк сообщались ложные сведения о месте работы и зарплате клиента. Далее покупателя торопили, указывая место для подписи, отвлекали от прочтения документа. Некоторым потерпевшим удалось заметить, что сумма покупки превышала ранее оговоренную. При этом они думали, что так им передадут и больше денег.

«После подписания документов в холле покупатель передавал фигуранту пакет с приобретенным. Злоумышленник просил гражданина составить расписку о продаже ему сотового, где указывал заниженную стоимость либо не конкретизировал сумму. Затем вручал ему деньги, вдвое меньше обещанных. Претензии потерпевших о нарушении устных договоренностей мошенник игнорировал. Разочарованные граждане уезжали домой. При внимательном прочтении договора обнаруживали, что без их ведома на них оформлены дополнительные товары и услуги. В некоторых случаях изначально оговоренная сумма кредита была втрое превышена», - уточнили в УСК.

При обысках в домах злоумышленников были изъяты расписки о продаже телефонов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Всего от действий мошенников пострадали 164 человека. Это люди разного возраста и профессий. Многим из них требовались «быстрые деньги» в связи с жизненными обстоятельствами. Кому-то - на лечение родственников, организацию похорон, срочный ремонт машины, погашение задолженности по кредиту. Впоследствии они осознавали свою оплошность, поэтому стеснялись обратиться в милицию. Всего мошенники присвоили более Br496 тыс.

Принятыми следователем мерами возмещен причиненный преступлениями ущерб на Br157 тыс. Наложен арест на имущество обвиняемых на Br45 тыс.

Исходя из роли обвиняемых в совершении преступлений, их действия квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупном размере) и по ч.ч.2,3 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц; в крупном размере) УК Беларуси. К пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под домашним арестом, еще один - под подпиской о невыезде.

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