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Россияне потеряли миллиарды, скупая золото по совету государства

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  • 5.08.2022, 8:55
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Россияне потеряли миллиарды, скупая золото по совету государства
Фото: AP

Одним из рекордсменов по продажам стал Сбербанк РФ.

Попав под первые серьезные санкции в феврале российские власти в марте начали подталкивать граждан к инвестициям в золото, тонны которого скопились на балансах госбанков, сообщает The Moscow Times.

Правительство поддерживает отмену 20%-го налога на добавленную стоимость на золото для граждан, сообщал на заседании кабинета министров премьер Михаил Мишустин. «Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупки валюты», - говорил он.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.

Российские частные инвесторы поверили советам и с марта ставили рекорды по закупке золотых слитков. Счет пошел на десятки тонн, повышенным спросом пользовались слитки весом от 1 кг.

Одним из рекордсменов по продажам стал Сбербанк, который отчитался о продаже золота на 10,9 тонн, пишет «Коммерсант». Но не отставали и другие банки - в середине апреля ВТБ сообщал о продаже клиентам 2 тонн золота в слитках, более свежие данные банк не раскрыл. ПСБ за последние четыре месяца продал клиентам 1 тонну золотых слитков. В РСХБ, МКБ, Совкомбанке также отмечают «высокий спрос на золото».

Но сделку по покупке золота сложно назвать удачной инвестицией. Согласно данным Сбербанка, золото с марта камнем падало вниз. Если 3 марта золото в Сбербанке можно было купить по 7264 рубля за грамм, то сейчас госбанк готов принять его лишь по 3201 рублю. Таким образом, граждане потеряли 56% от первоначальных вложений. Если пересчитывать в деньги, то их убытки только в Сбербанке составили около 2 миллиардов рублей.

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