закрыть
5 августа 2022, пятница, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У берегов Папуа — Новой Гвинеи нашли новый вид гигантских медуз

  • 5.08.2022, 15:31
У берегов Папуа — Новой Гвинеи нашли новый вид гигантских медуз

Они похожи на существо, которое последний раз видели 25 лет назад.

У берегов Папуа — Новой Гвинеи дайвер Дориан Борчердс заснял гигантскую полупрозрачную медузу. Она была похожа на существо, которое последний раз видели 25 лет назад. Но морской биолог Лиза-Энн Гершвин внимательно изучила запись и пришла к выводу, что на ней ранее неизвестный вид. Пока у него нет названия — коллеги должны подтвердить открытие Гершвин, пишет ABC News.

Обнаруженную медузу описали как каплеобразную с рисунком на боках. Она размером с футбольный мяч.

Новый вид похож на медузу Chirodectes maculatus. Единственный раз ее видели в 1997 году в районе Большого Барьерного рифа у побережья Австралии. Исследователи тогда поймали и изучили животное.

Точно определить вид медузы из вод Папуа — Новой Гвинеи ученые смогут только после того, как выловят экземпляр для анализа. Когда это случится — пока неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко