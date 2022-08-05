У берегов Папуа — Новой Гвинеи нашли новый вид гигантских медуз
- 5.08.2022, 15:31
Они похожи на существо, которое последний раз видели 25 лет назад.
У берегов Папуа — Новой Гвинеи дайвер Дориан Борчердс заснял гигантскую полупрозрачную медузу. Она была похожа на существо, которое последний раз видели 25 лет назад. Но морской биолог Лиза-Энн Гершвин внимательно изучила запись и пришла к выводу, что на ней ранее неизвестный вид. Пока у него нет названия — коллеги должны подтвердить открытие Гершвин, пишет ABC News.
Обнаруженную медузу описали как каплеобразную с рисунком на боках. Она размером с футбольный мяч.
Новый вид похож на медузу Chirodectes maculatus. Единственный раз ее видели в 1997 году в районе Большого Барьерного рифа у побережья Австралии. Исследователи тогда поймали и изучили животное.
Точно определить вид медузы из вод Папуа — Новой Гвинеи ученые смогут только после того, как выловят экземпляр для анализа. Когда это случится — пока неизвестно.