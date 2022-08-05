Третий за лето ученый-физик из Новосибирска арестован за госизмену 5.08.2022, 19:54

Александр Шиплюк

Александр Шиплюк заведует лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии».

Директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по обвинению в госизмене вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали, — сказал Фомин. — Ему вменяют то же, что и Маслову. Госизмена», — рассказал Фомин.

Утром 4 августа в здании ИТПМ прошли обыски, отмечает издание «Родные Берега». Тогда же Шиплюка допросили в первый раз. Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что Шиплюка задержали еще позавчера.

Сейчас ученый перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве. В понедельник, 8 августа, он должен был открыть торжественные мероприятия, посвященные 65-летию ИТПМ.

Шиплюк заведует лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии» и является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. С 2007 года читает на кафедре аэрогидродинамики НГТУ курсы лекций «Методы аэрофизического эксперимента», «Методы оптимизации в задачах баллистики и аэродинамики» и «Современные проблемы баллистики и гидроаэродинамики».

По данным издания, обыски и допрос связаны с делом главного научного сотрудника Анатолия Маслова, который был задержан 27 июня и этапирован в Москву, где находится в следственном изоляторе Лефортово. Дело расследует центральный аппарат ФСБ России. По данным Academ.info, его подозревают в передаче КНР данных, связанных с гиперзвуком. Эти сведения относятся к государственной тайне.

На сайте ИТПМ объявлен сбор подписей в поддержку Анатолия Маслова.

«К сожалению, приходится признать, что в настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований», – говорится в обращении.

Шиплюк — третий за два месяца новосибирский ученый-физик, арестованный за госизмену. В июне из Новосибирска в московский СИЗО увезли Дмитрия Колкера — доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета. У ученого была последняя стадия рака, его забрали из частной клиники, где он был на поддерживающей терапии. 2 июля он скончался.

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