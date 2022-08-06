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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего дойти до Киева

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  • 6.08.2022, 10:27
  • 7,614
Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего дойти до Киева

Сослан Арсомаков хотел сделать фото в украинской столице.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сослана Арсомакова. Он мечтал дойти до Киева и сделать там фото.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный также как блогер Анатолий Штирлиц. Он также обнародовал фото этого российского военного.

«Фото сделать не получилось», – прокомментировал военный блогер несбывшуюся мечту российского оккупанта.

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