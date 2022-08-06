Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего дойти до Киева

Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего дойти до Киева17
- 6.08.2022, 10:27
- 7,614
Сослан Арсомаков хотел сделать фото в украинской столице.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сослана Арсомакова. Он мечтал дойти до Киева и сделать там фото.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный также как блогер Анатолий Штирлиц. Он также обнародовал фото этого российского военного.
«Фото сделать не получилось», – прокомментировал военный блогер несбывшуюся мечту российского оккупанта.