Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего дойти до Киева 17 6.08.2022, 10:27

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Сослан Арсомаков хотел сделать фото в украинской столице.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сослана Арсомакова. Он мечтал дойти до Киева и сделать там фото.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный также как блогер Анатолий Штирлиц. Он также обнародовал фото этого российского военного.

«Фото сделать не получилось», – прокомментировал военный блогер несбывшуюся мечту российского оккупанта.

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