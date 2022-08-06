Потери РФ в Украине приблизились к новой «красной линии»6
- 6.08.2022, 11:12
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Наибольший урон врагу ВСУ нанесли на Донецком направлении.
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.08 ориентировочно составили:
личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1802 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,
артиллерийских систем - 955 (+5) ед,
РСЗО - 260 (+0) ед,
средства ПВО - 127 (+4) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),
крылатые ракеты - 182 (+0),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
специальная техника - 85 (+2).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.