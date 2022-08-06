Потери РФ в Украине приблизились к новой «красной линии» 6 6.08.2022, 11:12

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Наибольший урон врагу ВСУ нанесли на Донецком направлении.

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 06.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем - 955 (+5) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 127 (+4) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),

крылатые ракеты - 182 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,

специальная техника - 85 (+2).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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