Куда и с кем летают Виктор и Лилия Лукашенко 4 6.08.2022, 11:54

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Расследователи выявили более ста полетов, многие из которых заканчивались назначениями на должности.

Лилия Лукашенко совершила более ста перелетов на курорты. Она начинала с обычных рейсов «Белавиа» и продолжила на частных бизнес-джетах. Помимо семейного отдыха, ее муж Виктор, старший сын Александра Лукашенко, который 16 лет занимал должность помощника по национальной безопасности, решал и кадровые вопросы, расставляя своих людей в силовых структурах. Журналисты Альянса расследователей Беларуси изучили данные о полетах на отдых Лилии и Виктора Лукашенко с 2003-го по 2020 год и выяснили: куда летали отдыхать самые близкие родственники белорусского диктатора, с кем они отдыхали, а также обратили внимание на кадровые назначения, которые происходили после совместного отдыха в кругу Лилии и Виктора, сообщает «Белсат».

Лиля из деревни Рыжковичи

Лилия Валерьевна Лукашенко, в девичестве Сомова, родилась деревни Рыжковичи Шкловского района Могилевской области, окончила Минский педагогический университет. Во время учебы вышла замуж за старшего сына Александра Лукашенко. У Лилии и Виктора четверо детей: Виктория (27 февраля 1999-го), Александр (13 сентября 2004-го), Валерия (22 июля 2009-го) и Ярослав (21 августа 2013-го). Во время первых декретных отпусков Лилия Лукашенко числилась ведущим специалистом в объединении «Белхудожпромыслы», которое входит в структуру управления делами Лукашенко.

Журналисты-расследователи получили доступ к данным о перелетах Лилии Лукашенко – это более 100 записей, которые включают информацию о поездках с 2003 года.

Если в 2003-2008 годах семья Виктора Лукашенко путешествовала за границу 1-2 раза в год, то с 2009 года привычки изменились. В 2010-м рекордные 16 перелетов, а потом в среднем 8-12 поездок в год (считаются рейсы как туда, так и обратно).

Кипр и семья Топузидисов

2003-2004 года – отдых в солнечной Ларнаке на Кипре. В 2004-м с залетом в Хургаду после той же Ларнаки.

Что примечательно в этих рейсах? Во-первых, тогда Лилия и Виктор еще летали на регулярных рейсах «Белавиа», во-вторых, почему-то в Ларнаку они летели как туристы, а возвращались уже как из служебной командировки. Но самое интересное другое. Вместе с семьей старшего сына Лукашенко на том же самом борту в Кипр летит отдыхать семья Павла Топузидиса.

Павел Топузидис – единственный на тот момент бизнесмен, которому было позволено производить сигареты. А уже в 2004 году, как раз в том году, когда был совместный отдых, Топузидиса включили в межведомственную группу, ответственную за определение объемов импорта сигарет. Близость к семье позволила Топузидису вырасти до одного из самых богатых людей в Беларуси. В 2017 году «Ежедневник» поместил Топузидиса на 2-е место в «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси».

После Кипра – Черногория

Семейству Лилии и Виктора, видимо, надоел Кипр, и они в 2006-2007 годах облюбовали Тиват в Черногории. Это первый рейс у Лилии на частном самолете.

Все, с этого момента никаких больше никаких регулярных авиарейсов. Только ВИП.

Посмотрим на пассажиров: Анастасия, Анна, Дарья, Виктория, Галина, Александр (но не тот, а младший), Виктор, Дмитрий, Лилия. Т.е. семьи Виктора и Дмитрия Лукашенко со своей мамой, Галиной Лукашенко.

Среди пассажиров также охранник Валерий Денисюк. У всех, даже у детей, дипломатические паспорта! При этом официально никто из семьи не работает за границей и не имеет права на получение таких документов.

Кто же остальные пассажиры? Обслуживающий персонал! 12 человек обслуги на 9 членов семьи.

Еще один рейс в Тиват. На борту: Виктор, Лилия, Виктория и Александр (младший), а также охранник Юрий Юрасюк, сотрудник Службы безопасности Лукашенко, игрок хоккейной команды «Бастион», а впоследствии – генеральный директор лотереи «Спорт-пари».

Взлет и приземление «Итеры»

Следующие несколько лет, до 2010 года, семья летает на самолете, принадлежащим «Итере». Владелец «Итеры» – российский газовый олигарх и девелопер Игорь Макаров, который активно развивает в это время бизнес в Беларуси. Что это, если не взятка?

«Итера» работала в Беларуси с 1997 года, в основном занимаясь поставками газа. Макаров неоднократно встречался с Лукашенко и предлагал многочисленные проекты в сфере энергетики, химии, строительства. В 2008-м компания взяла на себя обязательства по реализации одного из самых масштабных проектов в столице – строительство «Минск-сити» (проект предполагал 30 млрд долларов инвестиций). Спустя 4 года компания признает коммерческую нецелесообразность этой идеи.

Но вернемся к отдыху.

В августе 2008 года семейство летит бортом «Итеры» в облюбованный Тиват.

На борту все те же: Лилия, Виктор, Виктория. Но появились и новые лица – семья Гарусовых: Александр, Инна, Кирилл и Владислав.

Кто же это такие? Александр Гарусов – выпускник Могилевского истфака, продолживший карьеру в Могилевском КГБ, затем с семьей перебрался в Минск. Его жена Инна Валерьевна Гарусова, в девичестве Сомова. Все просто. Инна Гарусова – родная сестра Лили Лукашенко. Количество отдыхающих начинает увеличиваться.

14 февраля 2009 года, на день святого Валентина, захватив с собой матерей, Виктор и Лилия летят на горнолыжный курорт Сьон в Швейцарию.

Цель поездки, по традиции, служебная, включая детей и бабушек. Через 10 дней вылетают обратно.

Карьерный рост Рачковского и Вакульчика

16 апреля 2010 на машине Ауди 9252KE7 Лилия едет в Литву.

В этот же день возвращается.

Примечательно, что компанию ей составила жена Игоря Рачковского, на тот момент главы Госпогранкомитета Беларуси, друга Виктора Лукашенко, Оксана Рачковская.

28 июля Лилия снова едет в «командировку» с подругами и охранником Самохиным на Мерседесе 0314MI7.

Среди подруг уже знакомая Оксана Рачковская и жена Валерия Вакульчика, на тот момент главы ОАЦ (спецслужба, которая была создана в 2008 году) Антонина Вакульчик. Как раз в это время Виктор Лукашенко расставляет своих друзей-пограничников на все ключевые посты в стране.

А уже через 2 дня после поездки в Вильнюс, 31 июля 2010 года, семья Виктора и Лилии вместе с семьей Гарусовых и охранником вылетают на привычном самолете «Итеры» в полюбившийся Тиват. Возвращаются 18 августа, на борту, как всегда, +1 охранник.

30 октября 2010 года Лилия, Виктор, Виктория, Александр (младший), Валерия, мама Лилии – Галина Сомова, охранник Валерий Денисюк и Владимир Сулимский (бывший посол в ОАЭ и Катаре), летят в Доху – столицу Катара.

К поездкам на Ближний Восток мы еще вернемся. А пока посмотрим, как заканчивается у Лилии Лукашенко 2010 год.

8 декабря 2010 года, буквально накануне президентских выборов, она едет в Вильнюс на автомобиле Службы безопасности президента, Тойоте 9515KB7. Что примечательно, Лиля едет одна в сопровождении 3-х охранников из СБП: Самохина, Позняка и Денисюка. После событий 19 декабря 2010 года Лилия поедет в Литву лишь в 2017.

В 2011 году Лукашенко разругался с «Итерой», проект застройки амбициозного «Минск-сити» был передан Dana Holdings и переименован в «Минск-Мир».

Долгая история «Итеры» в Беларуси была практически закончена. И началась новая глава – восхождение братьев Каричей. Стоит ли говорить, что теперь они становятся главными «операторами» семейного отдыха Виктора и Лилии Лукашенко и одновременно главными застройщиками всея Беларуси. Именно им предоставляются беспрецедентные льготы, прощаются упрощения проектов и предоставляется доступ к льготному кредитованию жилья, которое продается по ценам намного выше себестоимости, к качеству которого регулярно возникают вопросы.

Новые пассажиры

16 июля 2011 ВИП борт берет курс на турецкий Бодрум. На борту семейство Лилии и Виктора, семья Гарусовых (сестры Лилии) с детьми, охранник Позняк и кто бы вы думали?

Цворович Юлька, Синикович Зелько (член правления Дана Холдингз) Миланка Карич, жена Боголюба Карича.

11 ноября 2011 года правительственный борт EW-301PJ направляется в Абу Даби.

На борту кроме Лилии и Виктора интересная компания: Александр Зайцев, «Сохра групп» которая зарегистрирована в ОАЭ, Сергей Шпегун – только что назначенный глава ОАЦ, Сергей Микулич – охранник Виктора, сотрудник «Белтехэкспорта» Олег Богуш, Екатерина Панасюк, Владимир Сулимский и Валерий Вакульчик – только что назначенный глава Следственного комитета. Что интересно, и Шпегун, и Вакульчик получили назначения 24 октября 2011-го, а непосредственно после поездки, 21 ноября Вакульчик входит в Совет безопасности.

Работа, дружба и совместный отдых

С 2014 года Лилия Лукашенко официально начинает работать в «Дана Астра» у Каричей.

22 июля 2016 года семья Лилии и Виктора, родители Лилии, семья Гарусовых, Миланка и Боголюб Каричи летят в Афины. Возвращаются через месяц, 23 августа тем же составом.

30 октября 2016 года Лилия с сестрой – Инной Гарусовой и племянниками, но без мужа летят на частном Фальконе- LY-GVS в Доху. В это же время в Доху прибыл и Александр Лукашенко с официальной делегацией.

Вернулись домой 5 ноября 2016 года, тем же составом, без Виктора.

28 октября 2017-го сестры Лиля и Инна с детьми без мужей летят в Абу Даби. Как и в Катаре, даты совпадают с поездкой Александра Лукашенко.

И опять отдельным частным бортом. Возвращаются 4 ноября.

7 сентября 2018 года Лилия, Виктор, охрана и бизнесмены Николай Воробей, Алексей Олексин и Сергей Зеленкевич на один день летят в Бодрум. 8 сентября компания возвращается.

1 ноября 2019-го – новая поездка, новая компания, новый самолет. Компания в составе Лилии, Ярослава и Валерии Лукашенко, Татьяны Зайцевой, Людмилы и Станислава Неронских.

Людмила Неронская – совладелица клиники «Мерси», той самой, где можно ставить импортные эндопротезы. После «дела ортопедов» клиника становится фактически монополистом на этом рынке.

Летят они в Дубаи без Виктора. И уже традиционно поездка совпадает с визитом Александра Лукашенко в ОАЭ.

Получается, что каждый раз, когда Александр Лукашенко летит на Ближний Восток, отдельным частным рейсом за ним летит многочисленная семья, их друзья и охранники.

Последний перелет, который нам доступен, состоялся 30 октября 2020 года в Дубаи. Возвращаются 6 ноября 2020-го, на борту семьи Лукашенко, Гарусовых, Сергей Зеленкевич и Дмитрий Дятлов.

Не только кураторка арт-ивентов

С Лилией Лукашенко связано много финансовых перипетий и аффилированных кипрских и ближневосточных офшорных компаний. Подробные материалы и расследование об этом опубликованы на сайте Еврорадио.

В настоящее время она является директором художественной галереи «Арт Хаос», расположенной в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра «Дана Молл», владельцами которого являются братья Каричи, они больше 10 лет отдыхают вместе с Лилией и Виктором Лукашенко.

Начиная с 2000-х годов, Лилия Лукашенко регулярно – дважды, а то и трижды, а иногда пять-шесть раз за год – летала всем семейством, в широком смысле этого слова, к теплым южным морям. Для приятного досуга она брала в поездки подруг и знакомых, их многочисленные семьи. Нет вопросов, если человек может позволить себе свозить семью на отдых к морю, но недопустимо, чтобы такие поездки оплачивались из бюджетных средств или были предоставлены бизнесменами в обмен на покровительство со стороны государства.

Уже более 20 лет Лилия Лукашенко с семьей путешествует по миру з счет белорусского бюджета. А чтобы перелеты на частных джетах не были столь утомительными, Александр Лукашенко, он же по совместительству ее свекр, распорядился оформить для них дипломатические паспорта, для выдачи которых нет, и никогда не было, никаких законных оснований. Но, как говорил один человек: «Иногда не до законов».

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