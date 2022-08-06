Воины бригады князя Мономаха из «Стугны» подбили российский «Урал» вместе с оккупантами 1 6.08.2022, 11:58

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Снаряд настиг вражескую технику в движении.

Очередная группа оккупантов познакомилась с украинской «Стугной». Устроили «пылкий» прием бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Об этом сообщила пресс-служба воинской части и опубликовала соответствующее видео.

Как результат, был уничтожен военный грузовик «Урал» российских оккупантов с личным составом, а также бронированная техника врага. Техника не стояла на месте, а находилась в движении, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в цель.

«Разлетелась и долго пылала вражеская техника, а на России кто-то уже ждет обещанные «Лады» - подписали видео защитники.

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