ВСУ ликвидировали заместителя атамана Новороссийского казачества 1 6.08.2022, 13:42

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Ранее оккупант участвовал в боевых действиях на территории Дагестана.

На территории «ЛДНР» был ликвидирован российский оккупант Николай Аристов. Он был заместителем атамана Новороссийского районного казачьего общества.

Погиб «казак» еще 29 июля, но официально гибель 46-летнего оккупанта подтвердили лишь 5 августа. У него осталась жена и сын, который сейчас служит по контракту, пишут российские СМИ.

До участия в войне против Украины, в 2002 году, Аристов участвовал в боевых действиях на территории Дагестана.

«Заместитель атамана Новороссийского районного кизячьего общества Николай Аристов бросил жену и коня и поехал искать приключения в Украину. По традиции кизячества был официально денацифицирован и демилитаризован», - прокомментировал новость о ликвидации оккупанта офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

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