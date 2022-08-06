Украинские воины отбили у оккупантов точную копию флага, установленного над Рейхстагом в 1945 году 4 6.08.2022, 15:31

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Россияне бросили знамя, когда убегали с поля боя.

Украинские воины отбили у войск РФ точную копию флага, установленного над Рейхстагом в 1945 году. Среди трофеев украинских военных также боеприпасы, амуниция, продукты.

Об этом сообщают на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Бойцы 128-й бригады взяли в качестве трофея боевой флаг 150-й мотострелковой дивизии российской армии – копию флага победы, установленного красноармейцами 1 мая 1945 года в Берлине над Рейхстагом.

На знамени нанесена аббревиатура: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Она расшифровывается так: «150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта».

Флаг часто использует правопреемница красноармейской советской дивизии – созданная в 2016 году 150 мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузовая дивизия, принадлежащая Южному военному округу Росармии и дислоцирующаяся в Ростовской области. Летом 2018 дивизии присвоено почетное наименование Идрицко-Берлинской.

Во время бегства после боевого столкновения с воинами 128-й бригады россияне покинули флаг и боеприпасы, амуницию и продукты питания. Украинские бойцы выбили россиян с занимаемых позиций на юго-восточном направлении.

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