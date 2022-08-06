Расходы на «социалку» в Беларуси пустят под нож? 4 Telegram-канал «Люстэрка ўлады»

6.08.2022, 21:37

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Хороших выходов у режима больше нет.

Наполняемость бюджета Беларуси сейчас не то что падает, она летит в пропасть, как и другие экономические показатели. О том, что дефицит бюджета — это всегда плохо, и говорить не стоит. Но словом "плохо" можно охарактеризовать цифру в пять процентов, потому что с ней можно работать. Как же описать дефицит в пятую часть, то есть 20 процентов? Крах, ужас, кошмар... А если к показателю еще добавить растущую инфляцию, проблемы с экспортом, санкции и токсичность в принципе.

При низком дефиците бюджета есть четыре основных направления исправления ситуации: повышение налогов, оптимизация бюджета (к примеру, сокращение самых безболезненных вещей или закрытие программ, работающих на перспективу), сокращение бюджета (более серьезные меры) и влезание в долги. К последнему, кстати, прибегают многие страны мира.

У нас же ситуация более сложная, так что давайте разбираться, к чему может прибегнуть режим, чтобы вытянуть страну из болота, куда на протяжении 30 лет втаптывал ее своими галошами.

Сразу стоит отметить, что практически любое решение ударит по целевой аудитории самого Лукашенко, что весьма иронично.

Ладно, идем по пунктам.

Оптимизация бюджета тут не сработает, потому что она может исправить ситуацию максимум на один процент — для нас катастрофически мало. Тем более ее практически невозможно сегодня грамотно реализовать, потому что дефицит сегодня не только бюджета но и качественных кадров. Экономисты высоко ценятся за рубежом, как следствие — хорошо оплачиваются. Если же остались те, кому все-таки создали на Родине приемлемые условия, то им заниматься оптимизацией в реалиях закрытой экономики, когда показатели приходится рисовать и все данные искажать, будет невыносимо.

Серьезное повышение налогов мало вероятно. Они и сегодня не то что бы малы, так что повышать их еще больше будет сложно.

Долговые обязательства. Кто даст нам в долг? Нетоксичная страна может обратиться к коллегам или в Центробанк, но нашему руководству это недоступно, поэтому остается надеяться только на Россию, ну и, может быть, на Китай, что вряд ли, потому что Пекин обычно не дает стране в долг, а инвестирует в ее инфраструктуру. Да, инвестиции присутствуют, но на кредит лучше не рассчитывать.

Наиболее вероятный вариант развития событий — обращение к сокращению бюджета. Скорее всего, он будет нещадно резаться. Вчера мы говорили о плачевном состоянии медицины. Вполне возможно, что оно объясняется низкими ценами. Если так, то качество станет еще хуже. И речь не идет о закупках нового оборудования, нет — на него попросту не хватит средств, в лучшем случае его удастся хотя поддерживать и изредка ремонтировать. Проблемой могут стать и расходные материалы. И тут речь идет только о медицине, а это далеко не единственная сфера социалки, требующая больших вливаний.

Трудно сказать, планируется ли сокращение зарплат, ведь бюджетники — это основная и, по сути, единственная целевая аудитория Лукашенко, впрочем, как и пациенты поликлиник. И такой ход может стать для них последним ударом.

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