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Бойцы полка Калиновского дали клятву освободить Беларусь

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  • 7.08.2022, 13:11
  • 1,938
Бойцы полка Калиновского дали клятву освободить Беларусь

Добровольцы пообещали защитить своих родных в стране.

Добровольцы, вступившие в ряды полка Кастуся Калиновского, дали торжественную клятву всегда сохранять верность Беларуси, быть достойными памяти великих предков и бороться за свободу своего народа.

«Эта клятва всех тех, кто не может смириться со злом и несправедливостью, готов встать на защиту своих ценностей и идеалов, заслонить собой своих родных, близких и быть верным народу своей страны!», — сообщает пресс-служба полка.

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