Бойцы полка Калиновского дали клятву освободить Беларусь

Бойцы полка Калиновского дали клятву освободить Беларусь2
- 7.08.2022, 13:11
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Добровольцы пообещали защитить своих родных в стране.
Добровольцы, вступившие в ряды полка Кастуся Калиновского, дали торжественную клятву всегда сохранять верность Беларуси, быть достойными памяти великих предков и бороться за свободу своего народа.
«Эта клятва всех тех, кто не может смириться со злом и несправедливостью, готов встать на защиту своих ценностей и идеалов, заслонить собой своих родных, близких и быть верным народу своей страны!», — сообщает пресс-служба полка.