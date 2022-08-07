В ВСУ рассказали, какие самолеты нужны для освобождения захваченных территорий Украины 1 7.08.2022, 18:11

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Самолеты нужны «уже сейчас».

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что многоцелевые истребители могут «существенно помочь» в деоккупации захваченных Россией территорий Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Радио Свобода».

Представитель ВСУ подчеркнул, что самолеты нужны «уже сейчас и сегодня».

«Нам нужно деоккупировать наши территории и контролировать все воздушное пространство нашего государства. Поэтому многоцелевые истребители являются тем оружием, которое помогло бы существенно для деоккупации наших территорий как в работе по воздушным целям, так и по наземным. Многоцелевые истребители западных образцов имеют современное вооружение, современные радары», — пояснил Игнат.

Он уверен, что украинские летчики смогли бы эффективно применять такие истребители.

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