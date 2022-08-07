В ВСУ рассказали, какие самолеты нужны для освобождения захваченных территорий Украины

В ВСУ рассказали, какие самолеты нужны для освобождения захваченных территорий Украины1
- 7.08.2022, 18:11
- 1,194
Самолеты нужны «уже сейчас».
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что многоцелевые истребители могут «существенно помочь» в деоккупации захваченных Россией территорий Украины.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Радио Свобода».
Представитель ВСУ подчеркнул, что самолеты нужны «уже сейчас и сегодня».
«Нам нужно деоккупировать наши территории и контролировать все воздушное пространство нашего государства. Поэтому многоцелевые истребители являются тем оружием, которое помогло бы существенно для деоккупации наших территорий как в работе по воздушным целям, так и по наземным. Многоцелевые истребители западных образцов имеют современное вооружение, современные радары», — пояснил Игнат.
Он уверен, что украинские летчики смогли бы эффективно применять такие истребители.