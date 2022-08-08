Жозеп Боррель: У Лукашенко нет никакой демократической легитимности 2 8.08.2022, 16:27

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Он начал массовые репрессии против белорусского народа.

Евросоюз продолжает отказывать Александру Лукашенко в легитимности. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля по случаю второй годовщины выборов 2020 года.

«Во вторник исполняется вторая годовщина фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года, которые лишили белорусов возможности свободно выбирать свое будущее. В этот день мы вновь заявляем о нашей твердой поддержке их демократических устремлений и усилий по защите основных прав человека. Мы повторяем, что у Александра Лукашенко нет никакой демократической легитимности», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что минский режим начал массовые репрессии против белорусского народа за стремление к демократическому правлению. С тех пор репрессии только усиливались.

«Политических заключенных — правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, работников СМИ, юристов и простых граждан, высказывающих любую критику системы, — сейчас насчитывается более 1200 человек, и эта цифра растет с каждым днем. Многие белорусы, в том числе представители демократической оппозиции, были вынуждены покинуть страну, чтобы избежать необоснованных преследований. Режим заклеймил многих демократических активистов «террористами», подвергая их дезинформации и запугиванию, а также угрожая им смертной казнью. Он также усилил преследование польской общины», — отмечается в заявлении.

При этом никто из виновных в насилии против гражданского населения не был привлечен к ответственности. Боррель отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать усилия по привлечению режима к ответственности.

«Мы будем продолжать поддерживать международные усилия по привлечению Беларуси к ответственности с целью сбора и сохранения доказательств нарушений прав человека. Мы не забудем жертв режима Лукашенко, его прошлых и настоящих преступлений», — заявил Боррель.

Он назвал Лукашенко сообщником российской агрессии, которым он стал против воли большинства белорусского народа. Теперь же режим преследует белорусов за то, что они выступают против войны.

Боррель от имени ЕС призвал власти Беларуси к освобождению политзаключенных, уважению прав человека.

«Призываем власти Беларуси полностью придерживаться принципов демократии и верховенства закона, уважать права человека и основные свободы, действовать в соответствии с международным правом и собственными обязательствами Беларуси, в том числе путем прекращения участия в войне России против агрессия против Украины. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политзаключенных, к прекращению репрессий. Власти Беларуси должны вести подлинный и инклюзивный диалог со всеми элементами общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением и в соответствии с международными стандартами», — сказано в заявлении.

Боррель назвал решимость ЕС поддерживать белорусский народ неизменной. По его словам, с августа 2020 года Евросоюз выделил около 65 млн евро на поддержку белорусов.

«Мы готовы мобилизовать наш всеобъемлющий план экономической поддержки на сумму 3 миллиарда евро, как только в Беларуси произойдет переход к демократии. Это наглядно свидетельствует о нашей многолетней приверженности миру, демократическим устремлениям и процветанию белорусского народа», — говорится в заявлении.

«Для Европейского союза Беларусь и ее мужественный народ являются важным европейским соседом. Мы твердо привержены дальнейшему использованию имеющихся у нас инструментов, включая дальнейшие санкции и усиление поддержки, для поддержки демократических прав белорусского народа. Мы будем и впредь стоять на стороне народа Беларуси и поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь», — заключил Боррель.

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